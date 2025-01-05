На Украине умер мужчина после силовой мобилизации

Мужчина в Черновцах умер после принудительной мобилизации в ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Стало известно, что в Черновцах на западе Украины мужчина умер после того, как его попытались мобилизовать силой, передает РИА «Новости». Об этом сообщил Артем Дмитрук, депутат Верховной рады, в своем Telegram-канале. Он утверждает, что инцидент произошел 19 декабря, когда мужчину скрутили и положили на землю. Прохожие пытались заступиться за него.



Дмитрук заявил, что мужчина скончался в больнице, и добавил: «Это уже не первый случай убийства сотрудниками ТЦК». При этом власти и правоохранители, по его словам, препятствуют распространению информации о происшествии в местных медиа и соцсетях.

Когда и от чего именно скончался мужчина, Дмитрук не уточнил. Ранее издание Sumy Today сообщало о смерти жителя Сум, который скончался от травм в городском военкомате. В интернете распространяются видео, на которых представители украинских военкоматов применяют силу при мобилизации.

Украинские СМИ не раз информировали о применении силы сотрудниками военкоматов. В августе телеканал «Аверс» рассказывал о мужчине, который был госпитализирован с побоями после встречи с военкоматом в Волынской области. В сентябре издание «Страна.ua» писало о мужчине, избитом в Днепропетровске во время мобилизации.

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