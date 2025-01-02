Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает Минобороны России в Telegram-канале, российские войска нанесли удары по формированиям ВСУ и теробороны на различных направлениях. В Харьковской области подразделения группировки «Север» атаковали мотопехотную бригаду ВСУ, в результате чего были уничтожены три гаубицы и около 40 военнослужащих.

Подразделения «Запад» отразили шесть контратак ВСУ в Харьковской области и в Донбассе, уничтожив более 460 военнослужащих, боевую технику и арсеналы, включая польские самоходные установки. В Донецкой области «Южная» группировка продвинулась вглубь обороны противника, нанеся урон более 200 украинским солдатам.

Также в Донецкой народной республике группировка «Центр» улучшила тактические позиции, уничтожив около 240 военнослужащих ВСУ и различную технику, включая американские машины. Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, нанеся потери в 160 человек и захватив или уничтожив технику.

Группировка «Днепр» нанесла урон украинским формированиям в Днепропетровской и Херсонской областях, потерявших 90 военнослужащих и несколько станций радиоэлектронной борьбы. Также российская авиация и артиллерия поразили объекты энергетики и инфраструктуры в 146 районах.

По данным Минобороны, с начала операции уничтожены значительные ресурсы ВСУ, включая 651 самолет и более 39 тыс. беспилотников.

