В исторических регионах отпраздновали Крещение Господне

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области отметили Крещение Господне

Tекст: Ольга Иванова

В исторических регионах России, таких как Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, а также в Херсонской и Запорожской областях, отметили Крещение Господне. В этих регионах прошли богослужения и традиционные крещенские купания.

В ДНР добровольцы Донецкого регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) обеспечивали безопасность более 5 тыс. прихожан. Анна Артеева, руководитель Донецкого РО ВСКС, отметила: «Массовые мероприятия – это источник повышенной опасности, и наше присутствие – это жизненная необходимость». Студенты-спасатели дежурили в храмах Макеевки, Мариуполя и Новоазовска.

В Луганской Народной Республике в праздник Крещения в православных храмах прошли богослужения. На прифронтовых территориях массовые купания не проводились из-за мер безопасности, но в Луганске организовали одно место для централизованного купания, освященное митрополитом Пантелеимоном.

В Запорожской области, в селе Терпенье, местные жители приняли участие в богослужении и крещенских купаниях. Отец Алексей провел освящение воды, объединяя православных христиан. Запорожские казаки угощали всех горячим чаем, поддерживая традиции православия.

В Херсонской области утренняя литургия прошла в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Геническе. После богослужения была освящена вода, и местные жители участвовали в традиционных крещенских купаниях. Херсонцы готовили горячую кашу для прихожан, создавая атмосферу уюта.