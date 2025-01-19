Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
Минобороны России сообщило об уничтожении САУ Paladin в Сумской области
«Ланцет» уничтожил американскую САУ Paladin в Сумской области
Барражирующий боеприпас «Ланцет» группировки войск «Север» успешно уничтожил американскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin в Сумской области.
Барражирующий боеприпас «Ланцет» из состава группировки войск «Север» успешно поразил в Сумской области украинскую самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки PzH-2000 в приграничье Курской области, а также уничтожили «Ланцетом» танк ВСУ в Курской области.