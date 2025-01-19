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    Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
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    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки
    WP: Западная разведка опровергла причастность России к повреждению кабелей на Балтике
    Захарова: Ответственные за зверства в Курской области будут наказаны
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-бульвара.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    19 января 2025, 14:53 • Новости дня

    Минобороны России сообщило об уничтожении САУ Paladin в Сумской области

    «Ланцет» уничтожил американскую САУ Paladin в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» группировки войск «Север» успешно уничтожил американскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin в Сумской области.

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» из состава группировки войск «Север» успешно поразил в Сумской области украинскую самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки PzH-2000 в приграничье Курской области, а также уничтожили «Ланцетом» танк ВСУ в Курской области.

    18 января 2025, 16:12 • Новости дня
    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге

    Датский инструктор Йепп Хансен уничтожен ударом по учебному центру в Кривом Роге

    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге
    @ Staff Sgt. William Rosado/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16, сообщили в силовых структурах.

    В результате ракетного удара по учебному центру ВСУ в Кривом Роге погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен. Он был известен как специалист по эксплуатации истребителей F-16, передает ТАСС.

    Ранее вуз с военными в Кривом Роге треснул после удара «Искандерами».

    Сообщалось, что здание закрытого вуза, использовавшееся ВСУ как казарма, подверглось двойному удару ракет «Искандер».

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    18 января 2025, 16:25 • Новости дня
    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море

    Захарова предупредила о жестоком ответе России на желание Британии закрепиться в Азовском море

    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предупреждает, что любые попытки Украины и Британии закрепиться в Азовском море будут жестко пресекаться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на соглашение о «столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном.

    Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД, соглашение между Британией и Украиной о «столетнем партнерстве» свидетельствует о стремлении Британии закрепиться в Балтийском, Черном и Азовском морях, в то время как Украине отводится вспомогательная роль.

    Захарова подчеркнула, что после воссоединения ДНР, Запорожья и Херсонской области с Россией в сентябре 2022 года Азовское море стало внутренним морем России.

    «Любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жестко пресекаться», – предупредила «мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит» Захарова.

    Кроме того, Захарова выразила сожаление по поводу «клятвы британского руководства» поддерживать «укробандеровских неонацистов», особенно в год 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Она назвала соглашение между Британией и Украиной пиар-акцией Киева, который, по мнению Захаровой, готов сделать страну новой британской колонией, подписав купчую о продаже страны.

    Ранее российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через провокационные действия, такие как создание военных баз и поддержка разработки дальнобойных вооружений.

    Сообщалось, что Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину для военного обучения и обучать украинских курсантов в Королевской военной академии в Сандхерсте.

    Напомним, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, предусматривающего военную помощь.

    Москва намерена проанализировать документ о «столетнем партнерстве» с акцентом на аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России.

    Коментарии (29)
    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    18 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Подполье сообщило о «редкого качества» ударе по базе иностранных наемников под Харьковом

    Tекст: Мария Иванова

    Под Харьковом поражена база иностранных наемников ВСУ, расположенная на территории базы отдыха «Лесная поляна», где наблюдалось присутствие военных, говорящих на испанском; начался серьезный пожар, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Место дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины поражено под Харьковом, передает РИА «Новости».  Лебедев сообщил о «очень результативном прилете».

    После удара начался серьезный пожар, на месте происшествия работают около десятка автомобилей скорой помощи, пожарные и украинские военные.

    Ранее вечером украинские СМИ зафиксировали мощный взрыв в Харькове во время воздушной тревоги, а местные власти подтвердили удары по Харьковскому и Чугуевскому районам области.

    База наемников располагалась на окраине Харькова на территории базы отдыха «Лесная поляна». Местные жители часто замечали там иностранных военных, некоторые из которых говорили на испанском.

    По словам представителя сопротивления, удар был «редкого качества». Лебедев отметил, что информация о наемниках поступила от информаторов пророссийского сопротивления. В результате прилета, по его словам, точность поражения оказалась высокой, что позволило нанести значительный урон врагу.

    Утром в субботу Лебедев сообщал, что по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами; также произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО.

    До этого удар был произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области.

    В начале года ВС России также нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников.

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    18 января 2025, 18:48 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона заявил о победе России на Украине

    Дуглас Макгрегор: Россия победила на Украине, остался вопрос продвижения на запад

    Экс-советник Пентагона заявил о победе России на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия уже одержала победу в конфликте на Украине, и теперь остается вопрос о том, насколько Москва решится продвинуться на запад, заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

    Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) высказал мнение о том, что Россия уже достигла победы в конфликте на Украине. Макгрегор подчеркнул, что основной вопрос состоит не в способности русских продвигаться на запад, а в том, захотят ли они это сделать и насколько далеко зайдут, передает ТАСС.

    Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что обстановка на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для украинских войск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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    18 января 2025, 17:43 • Новости дня
    Снайперы ВСУ расстреляли сослуживцев при попытках сдаться во Времевке

    Украинские снайперы расстреляли сослуживцев при попытках сдаться в плен во Времевке

    Tекст: Мария Иванова

    Инструктор штурмовой бригады группировки «Восток» сообщил о случаях, когда снайперы ВСУ стреляли в сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен российским войскам во Времевке.

    Украинские снайперы в населенном пункте Времевка стреляли в своих же сослуживцев, если те пытались сдаться в плен, передает ТАСС. Об этом сообщил инструктор штурмовой бригады «Восток» с позывным «Серго».

    Он рассказал: «Пленные были, но их мало. Они боялись своих же. У них сидели снайперы, при любой сдаче оружия, при любой сдаче в плен они их просто сзади «щелкали».

    Военнослужащий добавил, что российские бойцы должны были инструктировать и прикрывать тех, кто намеревался сдать оружие. Это требовало дополнительных усилий и создавало трудности для российских военных.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении Времевки в Донецкой народной республике. Освобождение населенного пункта позволило российским войскам полностью блокировать гарнизон ВСУ в Великой Новоселке, что является важным стратегическим достижением для ВС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование не откликнулось на просьбы гарнизона ВСУ в Времевке, оставив его без поддержки в критической ситуации, украинские войска оставили позиции во Времевке ДНР под давлением российских сил, действовавших стремительно и организованно. Штурмовые подразделения группировки «Восток» успешно освободили Времевку, зачистив около 600 зданий и установив флаг России.

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    19 января 2025, 11:15 • Новости дня
    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях

    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях и северных подступах

    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Великой Новоселке на юге, востоке и западе поселка начались бои, также столкновения происходят на подступах с севера, при этом Великая Новоселка остается последним крупным укрепрайоном ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Бои начались в южной, восточной и западной частях Великой Новоселки, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Кроме того, сражения идут и на подступах к поселку с северной стороны, добавили в силовых ведомствах.

    Представители российских силовых структур отметили, что Великая Новоселка является последним крупным укрепрайоном Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Это делает поселок стратегически важным объектом в данной области конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска почти заблокировали подразделения ВСУ в Великой Новоселке, а также освободили Петропавловку и Времевку, где ранее подняли флаг.

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    19 января 2025, 12:39 • Новости дня
    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки

    Российская армия нанесла урон ВСУ и наемникам в Харьковской области

    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, нанося значительные потери ВСУ, включая уничтожение техники американского и финского производства, а также освобождая населенные пункты в Донецкой народной республике.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активные действия в рамках специальной военной операции, сообщает Telegram-канал Минобороны России. На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям украинской нацгвардии и иностранных наемников в районах Волчанска и Малых Проходов в Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

    На направлениях, где действуют группировки войск «Запад» и «Юг», отмечены значительные успехи российских войск. В частности, подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Харьковской области и Донецкой народной республики, нанеся серьезный урон украинским бригадам. Потери противника здесь составили более 430 военнослужащих и значительное количество техники, включая американские боевые машины и артиллерийские установки.

    Южная группировка также улучшила тактическое положение, нанеся урон в районах Донецкой народной республики. Украинская сторона потеряла до 195 военнослужащих и несколько единиц техники. Одновременно группа «Центр» освободила населенный пункт Воздвиженка и нанесла поражение украинским силам в нескольких районах, включая Петровку и Дзержинск. Потери противника составили до 535 военнослужащих и значительное количество техники.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» продолжили наступление, нанеся урон украинским бригадам в ДНР и Запорожской областях. Потери ВСУ в этих районах составили до 135 и более 75 военнослужащих соответственно. В результате обстрелов поражены инфраструктура военных аэродромов и скопления живой силы противника в 143 районах.

    Российские средства противовоздушной обороны сбили три снаряда HIMARS и 66 беспилотников. Всего с начала операции уничтожено огромное количество техники противника, включая 652 самолета и более 40 тыс. беспилотников, что подчеркивает масштаб и интенсивность боевых действий.

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    18 января 2025, 23:31 • Новости дня
    Российский солдат убедил 13 военных ВСУ сдаться в Курахово

    Военнослужащий с позывным «Босяк» уговорил 13 украинских солдат сложить оружие

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения.

    Как передает РИА «Новости», российский военнослужащий с позывным «Босяк» совершил героический поступок в Курахово. Он в одиночку вошел в здание, где находились тринадцать вооруженных украинских солдат, и убедил их сдаться, объяснив, что они окружены. О подвиге «Босяка» рассказал командир штурмовой роты «Джексон».

    Перед этим «Босяк» вместе с сослуживцем «Шахом» взяли в плен украинского военнослужащего, который ошибочно вышел на российские позиции. После беседы «Босяк» отправил пленного к его сослуживцам в соседнее здание. Затем «Босяк» последовал за ним и убедил остальных противников сложить оружие.

    Однако в процессе вывода пленных «Босяк» попал под артиллерийский обстрел и получил ранения, от которых позже скончался. Город Курахово, находившийся под контролем российских войск с 6 января, был важной стратегической точкой для дальнейших операций в зоне конфликта. Освобождение Курахово открыло путь для наступления на восточную часть Запорожской области, продвигаясь вдоль трассы Запорожье-Донецк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Кильмезь в Кировской области при пожаре погибли восемь человек, в Абхазии в селе Папанырхуа 6 января пройдет траур по погибшим пятерым детям из семьи Чолария, а в Тверской области в садово-некоммерческом товариществе «Межурка» в частном доме обнаружили тела несовершеннолетних.

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    19 января 2025, 10:57 • Новости дня
    Эксперт сообщил о возможном уничтожении иностранцев ударом по КБ «Луч» в Киеве

    Удар по КБ «Луч» в Киеве мог уничтожить иностранцев, обслуживающих HIMARS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский удар по КБ «Луч» в Киеве мог привести к уничтожению иностранных специалистов, обслуживающих западные вооружения, включая HIMARS.

    Как передает ТАСС, удар российских военных по конструкторскому бюро (КБ) «Луч» в Киеве мог привести к гибели иностранных специалистов, которые занимались обслуживанием и производством западных вооружений, включая систему залпового огня HIMARS. Такую информацию предоставил военный эксперт Александр Степанов. Он отметил, что КБ «Луч» является важным объектом военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство управляемых ракет «Нептун» и реактивных снарядов для системы «Ольха».

    Степанов подчеркнул, что уничтожение оборудования в КБ «Луч» может быть значительным ударом для технического сопровождения HIMARS. Он добавил, что с высокой вероятностью, наряду с техникой, могли погибнуть сотрудники Lockheed Martin, которые занимались сервисным обслуживанием данных систем. Эти специалисты могли находиться на Украине в рамках поддержания функционирования западных вооружений, поставляемых в страну.

    Эксперт также отметил, что в КБ «Луч» может вестись производство различных ракетных систем, поступающих по западным каналам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар по КБ «Луч» в ответ на обстрелы ракетами ATACMS. Эксперт объяснил, что удары по заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч» имеют стратегическое значение. Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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    19 января 2025, 14:30 • Новости дня
    Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

    Рогов заявил об окружении и обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

    Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гарнизон Вооруженных сил Украины в селе Великая Новоселка на западе ДНР оказался в оперативном окружении, украинским военным предстоит прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

    Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Великая Новоселка на западе Донецкой народной республики оказался в сложной ситуации. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинские войска в этом районе находятся в оперативном окружении, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что российские войска вошли в Великую Новоселку с запада, одновременно продвигаясь к предместьям села с востока и юга. В результате гарнизон ВСУ оказался в тактической ловушке. «Гарнизон ВСУ там обречен, они должны или сдаться, перейдя на мирную сторону, или же будут уничтожены. Третьего не дано», – подчеркнул Рогов в своем заявлении.

    Кроме того, он сообщил, что для выхода из окружения украинским военным придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бои начались на юге, востоке и западе поселка Великая Новоселка, а также на подступах с севера, в то время как украинские войска оказались в полуокружении после того, как российские силы освободили Времевку.

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    18 января 2025, 23:04 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи регионах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области и еще семи регионах Украины согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

    Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Эти данные были зафиксированы на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины в 22.41 мск, передает РИА «Новости».

    Ранее под Харьковом была поражена база иностранных наемников ВСУ, расположенная на территории базы отдыха «Лесная поляна», где наблюдалось присутствие военных, говорящих на испанском, и начался серьезный пожар.

    До этого подполье сообщало, что по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами.

    Также удар был произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области.

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    18 января 2025, 22:06 • Новости дня
    Над Крымом уничтожены восемь беспилотников ВСУ

    Системы ПВО сбили восемь украинских беспилотников ВСУ за час над Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 20.00 до 21.00 по московскому времени дежурные средства ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым. В официальном заявлении подчеркивается, что «все беспилотники были успешно уничтожены, не причинив ущерба на земле».

    Ранее дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника, из которых два были сбиты над акваторией Черного моря, а один – на территории Республики Крым.

    За минувшую ночь средства ПВО России уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.

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    19 января 2025, 00:13 • Новости дня
    Украинские войска обстреляли ДНР 18 раз за сутки

    Украинские войска выпустили 56 боеприпасов по ДНР за минувшие сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки на территорию ДНР было выпущено 56 боеприпасов, в результате чего пострадали мирные жители.

    Украинские войска в течение последних суток восемнадцать раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Всего, по данным управления, было выпущено 56 боеприпасов. Обстрелы произошли на горловском направлении, что привело к ранениям трех мирных жителей.

    В сообщении управления говорится, что было зафиксировано восемнадцать фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. «Восемнадцать фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины на горловском направлении», – уточняется в сообщении.

    Накануне украинские войска также обстреляли территорию ДНР, однако было зафиксировано только восемь обстрелов, что демонстрирует значительное увеличение интенсивности атак за последние сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате восьми атак ВСУ на населенные пункты ДНР за последние сутки были раны пять мирных жителей. В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в нескольких селах, но обошлось без пострадавших. Общие потери украинской армии за сутки составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, как сообщило российское министерство обороны.

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    18 января 2025, 22:37 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР кассетными боеприпасами

    ВСУ обстреляли ДНР более 10 раз с использованием кассетных боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные обстреляли ДНР, применяя 155-мм артиллерию и кассетные боеприпасы, что привело к ранениям мирных жителей в Горловке и повреждению инфраструктуры.

    Украинские войска в течение суток осуществили более 10 обстрелов территории Донецкой Народной Республики, пишет ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак применялась ствольная артиллерия калибром 155-мм, включая кассетные боеприпасы.

    В своем телеграм-канале Пушилин заявил: «Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155-мм, в том числе кассетного типа».

    В ходе обстрелов в Никитовском районе Горловки пострадали три мирных жителя. Мужчины 1990, 1980 и 1949 годов рождения получили ранения. Также было зафиксировано повреждение трех жилых домов, котельной, линии электропередачи и газопровода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Крымом, об этом сообщило Министерство обороны России. В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в нескольких селах, однако обошлось без пострадавших.

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    19 января 2025, 08:45 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ заявил о добивании сослуживцев дронами-камикадзе

    Евгений Аксенов рассказал о добивании пленных ВСУ дронами-камикадзе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военный Евгений Аксенов заявил, что войска Украины намеренно добивали своих же пленных бойцов дронами-камикадзе при попытке их вывода с территории боевых действий.

    Как передает РИА «Новости», пленный военнослужащий ВСУ Евгений Аксенов сообщил о жестоких действиях украинских войск в отношении своих же пленных коллег. По его словам, украинские военные применяли дроны-камикадзе для добивания захваченных в плен бойцов, включая командира группы.

    Аксенов рассказал, что из группы в четыре человека, в которой он находился, никто не пострадал, однако предыдущая и следующая группы подверглись атакам. Он отметил, что старший их группы был убит в результате таких атак, сначала по ним «сбрасывали» что-то, а при второй попытке отойти применили FPV-дрон.

    Военнопленный подчеркнул, что уверен в том, что атаку проводили именно украинские войска, так как российские военные согласовывали безопасный коридор для выхода через рацию. Он считает, что украинские силы были информированы о выводе пленных и намеренно атаковали своих же.

    Ранее снайперы ВСУ расстреляли сослуживцев при попытках сдаться во Времевке.


    Коментарии (3)
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    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

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    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине»

    Глава киевского режима продолжает продавливать идею о «вводе европейских миротворцев» на Украину, эти спекуляции поддерживают и некоторые страны НАТО. Однако простой расчет – и политический, и военный – показывает, что реализация этой идеи абсолютно невозможна. Почему? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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