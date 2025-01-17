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Politico: Трамп планирует объявить чрезвычайное положение для борьбы с миграцией
Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит объявление чрезвычайного положения для борьбы с нелегальной миграцией и обеспечения безопасности границ, пишет Politico.
Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения чрезвычайного положения для борьбы с нелегальной миграцией, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники, передает РИА «Новости».
Это решение позволит предоставить дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещаний Трампа по обеспечению безопасности границ и депортации миллионов нелегальных мигрантов, говорится в материале.
Кроме того, сообщается, что в начале своего президентского срока Трамп планирует подписать ряд указов, направленных на ужесточение мер по борьбе с нелегальной миграцией. Издание указывает, что такие меры могут включать ужесточение депортаций и увеличение пограничного контроля.
Также команда Трампа рассматривает возможность отмены права на получение гражданства США по праву рождения. Однако, как отмечает Politico, хотя указ по этому вопросу может быть подписан уже на следующей неделе, его издание может быть отложено из-за возможных судебных разбирательств и разногласий среди республиканцев.
Ранее газета Financial Times сообщала, что жесткая политика Трампа может вызвать рост миграции из Латинской Америки в ЕС, а статистика министерства жилищного строительства и городского развития США подтвердила рост числа бездомных в стране до исторического максимума.