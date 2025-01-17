Минобороны опубликовало архивные документы о селекции узников Аушвиц-Биркенау

Tекст: Максим Попов

В опубликованных материалах приводятся показания бывших узников лагеря, которые описывают ежедневные «медосмотры», сообщает ТАСС.

«Ежедневно производился «медосмотр». Врач, доктор Менгельс, стоял, насвистывая песенку. Мимо него проходили раздетые заключенные с поднятыми руками, чтобы он мог хорошо видеть их ребра», – говорится в свидетельствах. Узников делили на «годных» и «негодных».

После такой селекции Менгельс объявлял, что заключенные слишком истощены и направлял их в «дом отдыха», что означало крематорий. Те, кто был признан наиболее слабым, умирали в процессе транспортировки.

Комплекс лагерей Аушвиц-Биркенау, расположенный в 60 км от Кракова, ежедневно принимал до 10 эшелонов с людьми из разных европейских стран. В каждом эшелоне насчитывалось 40-50 вагонов с 50-100 человек в каждом. Узников делили на категории: часть шла в газовые камеры, часть отправляли на предприятия, третья группа подвергалась медицинским экспериментам, а четвертая включала женщин, предназначенных для личных нужд нацистов.

В ходе боевых действий, известной как Сандомирско-Силезская операция, стратегическая Висло-Одерская операция привела к освобождению лагеря 27 января войсками 60-й армии 1-го Украинского фронта, освободившей выживших узников.

До этого Центр общественных связей ФСБ представил архивные документы о преступлениях военных США и Франции против немцев в Берлине в 1945 году. Кроме того, были рассекречены документы о преступлениях нацистской Германии во время оккупации Донбасса.