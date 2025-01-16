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    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    7 комментариев
    16 января 2025, 21:04 • Новости дня

    Белый дом заявил об угрозе перебоев в атомной энергетике из-за России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана «может вызвать перебои в производстве атомной энергии в США и у их союзников», заявили в Белом доме.

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана в ноябре 2024 года вызвало обеспокоенность в Белом доме, передает РИА «Новости». Там заявили, что это решение Москвы «создает угрозу перебоев в производстве атомной энергии для Соединенных Штатов и их союзников».

    В ноябре правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Госкорпорация «Росатом» сообщила, что постановление правительства России о запрете поставок урана из России в США является симметричным ответом на действия американских властей, принявших ранее закон о запрете импорта российского урана.

    14 января 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп стал первым западным политиком, признавшим, что НАТО обманывало Россию по поводу нерасширения альянса на восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Это заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    Лавров отметил, что Трамп в одном из своих интервью упомянул первопричины конфликта, касающиеся вовлечения Киева в НАТО, что противоречило ранее достигнутым договоренностям, сообщает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, в соглашениях, подписанных в том числе и президентами, включая экс-главу США Барака Обаму, было прописано, что ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

    Министр добавил, что действия НАТО полностью противоречат этим обещаниям, и подчеркнул, что Трамп впервые открыто признал факт обмана. Это признание, по словам Лаврова, стало первым, которое прозвучало не только от американского, но и от любого западного руководителя.

    «Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ», – подчеркнул Лавров.

    Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Трамп работает над сделкой, подразумевающей отказ НАТО от расширения на восток.

    При этом президент России Владимир Путин заявлял, что расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная против России.

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    13 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президента США Джо Байдена является «признанием в осознанно совершенной провокации» в ядерной сфере, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram заявила, что Запад, обвинявший Россию в «ядерной дестабилизации» и «бряцании ядерным оружием», должен быть признан распространителем ложной информации. Она подчеркнула, что эти обвинения были клеветой. По ее словам, те, кто делал подобные заявления, теперь должны называться «лгунами и распространителями фейков».

    «Сегодняшнее заявление Байдена – признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе своей администрации, он фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    14 января 2025, 12:49 • Новости дня
    Лавров: Шольц не посмел пикнуть после взрывов на «Северных потоках»
    Лавров: Шольц не посмел пикнуть после взрывов на «Северных потоках»
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц «не посмел пикнуть» после взрывов на «Северных потоках» и «молчаливо убрал глазки в сторону», выразив покорность интересам США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По мнению Лаврова, Германия смиренно принимает ущемление своих интересов со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «Как не посмел пикнуть канцлер Шольц после того, как были взорваны «Северные потоки», – сказал Лавров, добавив, что канцлер Германии «молчаливо убрал глазки в сторону» .

    Также Лавров отметил стремление США сделать Германию и Японию постоянными членами Совета Безопасности ООН. Он считает, что обе страны не имеют самостоятельного голоса в мировой политике и следуют в фарватере США.

    «Когда США их ущемляют напрямую, они пикнуть не смеют», – добавил российский министр.

    Ранее Лавров заявил, что американская сторона планирует вывести из строя «Турецкий поток», что может затронуть энергетическое благополучие Европейского союза.

    Напомним, в сентябре Россия предложила свое видение реформы Совбеза ООН, выступив против расширения Совета за счет Германии и Японии, и сообщалось, что такая реформа неизбежна после окончания СВО.

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    14 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Лавров: США хотят вывести «Турецкий поток» из строя
    Лавров: США хотят вывести «Турецкий поток» из строя
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США разрабатывают планы по выводу из строя «Турецкого потока», используя террористические методы, что угрожает энергетической инфраструктуре Европы, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    По словам Лаврова, в планы американской стороны входит выведение из строя «Турецкого потока», что может напрямую затронуть энергетическое благополучие Европейского союза. Министр отметил, что США активно подталкивают своих украинских партнеров к этому шагу, сообщает ТАСС.

    Лавров также подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят конкуренции в энергетической сфере, что и побуждает их к подобным действиям. Он добавил, что подобные шаги США являются продолжением атак на «Северные потоки».

    Напомним, ВСУ атаковали девятью беспилотниками инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что попытка атаки на станцию «Русская» представляет серьезную угрозу для европейских потребителей.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что нападение на «Турецкий поток» – это посягательство на суверенитет европейских стран, использующих этот трубопровод.


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    14 января 2025, 13:39 • Новости дня
    Лавров: В США нищета на каждом шагу
    Лавров: В США нищета на каждом шагу
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В США существует проблема нищеты, особенно за пределами центральных районов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что в Соединенных Штатах Америки есть серьезные проблемы, связанные с бедностью, передает ТАСС.

    Он сказал, что это заметно даже в таких городах, как Сан-Франциско, где проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

    «У США очень много проблем, там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей», – сказал Лавров.

    Напомним, конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе.

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    14 января 2025, 14:41 • Новости дня
    Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области
    Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на вторник с украинской территории запустили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS по Брянской области, эти действия не останутся без ответа, сообщило Минобороны России.

    С контролируемой киевским режимом территории по российскому региону запустили шесть ракет ATACMS, шесть британских крылатых ракет Storm Shadow и 31 беспилотник самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все средства воздушного нападения были успешно сбиты расчетами противовоздушной обороны. В результате атак никто не пострадал, жертв также не последовало, все объекты на территории региона остались в целости и сохранности.

    Над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты Storm Shadow. Минобороны заявило, что поддерживаемые западными кураторами действия Киева не останутся без ответа, и обещает соответствующие меры в ответ на нападение.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за минувшую неделю сбили восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

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    16 января 2025, 18:20 • Новости дня
    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США

    Стало известно о возможном визите представителя США на парад Победы в Москве

    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов, пишет Newsweek.

    Американское издание Newsweek сообщило о возможности визита «большого гостя» из Соединенных Штатов на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передает «Газета.Ru». Издание предполагает, что такой визит может быть совершен представителем администрации Дональда Трампа.

    В статье отмечается, что президент России Владимир Путин ежегодно приглашает на парад Победы в Москву иностранных гостей. «Российский лидер может ожидать специального гостя из США в этот знаменательный день», – говорится в материале.

    Издание также напоминает, что в 2020 году для участия в праздновании Москву посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен. Он представлял свою страну в тот год, когда президент Трамп под давлением отказался от участия в торжественных мероприятиях в России.

    Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    15 января 2025, 14:06 • Новости дня
    Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира

    Global Firepower: Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира

    Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге военной мощи, уступив первое место США, следует из данных Global Firepower.

    Рейтинг оценивает свыше 60 факторов, включая финансовую ситуацию, географическое положение и логистические возможности. В списке представлены 145 государств, среди которых лидерами стали США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея, передает РИА «Новости».

    Также Global Firepower представил рейтинг военно-морских сил 47 стран мира по тоннажу. В этом списке российский флот уступает лишь США и Китаю.

    Состав первой пятерки армий мира остается неизменным, а в следующую пятерку вошли Британия, Франция, Япония, Турция и Италия. Украина заняла 20-ю строчку.

    Рейтинг Global Firepower составляется с 2005 года и является частью сети Military Factory, которая предоставляет информацию о вооружении стран.

    В октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report назвал российскую армию сильнейшей в мире, при этом США оказались на втором месте, а израильская армия – на третьем.

    Украинская армия заняла восьмую позицию в этом рейтинге.

    Ранее президент Владимир Путин заявил американскому журналисту, что Россия стала сильнее вопреки ожиданиям Запада, а боеготовность ее армии самая высокая в мире.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Америка признала армию России сильнейшей в мире.

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    14 января 2025, 06:38 • Новости дня
    Bloomberg заявило о решении Индии не принимать попавшие под санкции США танкеры
    Bloomberg заявило о решении Индии не принимать попавшие под санкции США танкеры
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Индия собирается отказаться принимать нефтяные танкеры, которые попали под санкции США за участие в перевозке российских грузов, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника.

    «Индия намерена отказаться от нефтяных танкеров, попавших под санкции США за их роль в перевозке грузов для России, что является еще одним примером влияния мер Вашингтона на мировой рынок нефти», – пишет Bloomberg.

    Исключение будет сделано для судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они разгрузятся к 12 марта.

    Чиновник также сказал, что проблему может представлять не предложение нефти, а ее цена, но он ожидает, что выше 80 долларов она продержится недолго. Индия рассматривает влияние санкций США на «Восток ойл», в котором участвует. Индийские нефтепереработчики ведут переговоры о заключении долгосрочных сделок с ближневосточными поставщиками. Чиновник полагает, что влияние санкций станет ощутимым через пару месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что перевозившие более 2 млн баррелей российской нефти три танкера застряли в китайском порту Донцзякоу из-за отказа руководства гавани принимать суда, попавшие в санкционный список США.

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    13 января 2025, 22:51 • Новости дня
    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией

    Байден признал риск развязывания ядерной конфронтации с Россией из-за поддержки Киева Вашингтоном

    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией
    @ Leigh Vogel/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В финальной внешнеполитической речи глава американского государства Джо Байден фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

    «У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    «Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии», – заявил он. По версии Байдена, «эти страны знают», что события на Украине «имеют значение и для них».

    Он заявил, что сейчас Украина «остается свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего». Байден считает, что «заложил основу» для избранного президента США Дональда Трампа, которая позволит новой администрации и далее оказывать помощь Украине, защищая этот «потенциал».

    Напомним, Байден выступает в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе его администрации. А 15 января он выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета


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    14 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

    Урегулирование ситуации на Украине должно проходить в формате переговоров между Москвой и Вашингтоном без участия других западных стран, заявил Патрушев в интервью KP.RU, передает ТАСС.

    «Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора [избранного президента США Дональда] Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада», – сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что не видит необходимости в участии Лондона и Брюсселя в этих переговорах, так как «разговаривать не о чем».

    Патрушев также отметил, что руководство ЕС уже давно перестало иметь право говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия и Румыния. Он считает, что эти страны заинтересованы в стабильности в Европе и занимают более взвешенную позицию в отношении России по сравнению с другими членами ЕС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

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    14 января 2025, 03:29 • Новости дня
    Байден похвастался посещением Киева
    Байден похвастался посещением Киева
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что Россия якобы «проигрывает на поле боя», а также похвастался тем, что был в центре Киева.

    «По сравнению с тем, что было четыре года назад, Америка сильнее, наши альянсы сильнее, наши противники и соперники слабее», – приводит его слова РБК.

    Он предложил «подумать о России». Байден похвастался тем, что в отличие от президента России Владимира Путина «стоял в центре Киева» после начала российской специальной военной операции на Украине.

    Также Байден заявил, что России якобы «не удалось расширить свою территорию». По его версии, «Россия понимает, что она проигрывает на поле боя», пишет «Комсомольская правда».

    «Мы доказали, что можно усиливать Америку и ее позиции в мире, не ведя войны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден произнес в Госдепе речь о внешнеполитической работе своей администрации, в которой фактически подтвердил, что поддержка Украины со стороны США вела к риску развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    14 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет заявил о планах Трампа завершить все войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты при избранном президенте страны Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты, заявил кандидат на пост американского министра обороны Пит Хегсет.

    Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы, сказал Хегсет, выступая в комитете Сената по делам вооруженных сил Конгресса США, передает ТАСС.

    «Наконец, мы со всей ответственностью положим конец войнам, чтобы обеспечить приоритетность наших ресурсов и переориентироваться на более крупные угрозы. Мы больше не можем рассчитывать на «репутационное сдерживание», нам нужно реальное сдерживание», – заявил он.

    Ранее действующий президент США Джозеф Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    14 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Половина американцев поддержала планы Трампа сократить помощь Украине

    Опрос показал поддержку американцами планов Трампа по сокращению помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией, как это намерен сделать избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом, 50% американцев поддерживают намерение Дональда Трампа сократить военную помощь Украине и инициировать переговоры с Россией. Опрос проводился с 7 по 11 января среди тысячи респондентов, с погрешностью ±3,1 процентных пункта.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что при его администрации Украина не сможет рассчитывать на те же объемы помощи, которые предоставлялись во времена Джо Байдена. Этот шаг поддержали 50% респондентов, в то время как 44% выразили несогласие.

    Трамп также высказывал надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в течение полугода после его возвращения в Белый дом. Он уверен, что может урегулировать конфликт на Украине в течение одного дня, хотя в России считают, что проблема требует гораздо более сложного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

    Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем. Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

    Коментарии (5)
    16 января 2025, 07:59 • Новости дня
    Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России

    Кандидат в госсекретари США заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта

    Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмент для достижения мира на Украине.

    По его словам, эти санкции могут стать важным инструментом в переговорах по завершению конфликта на Украине, передает «Газета.Ru».

    Выступая на слушаниях в Сенате, Рубио подчеркнул, что добиться прекращения огня и мира будет крайне сложно, если не использовать невоенные рычаги давления на участников конфликта.

    «У Соединенных Штатов есть значительное число антироссийских санкций, которые продолжают расти и расширяться», – подчеркнул политик.

    Таким образом, Рубио допустил, что возможная отмена санкций может быть рассмотрена как часть стратегии по достижению мира в регионе.

    Ранее Рубио заявил, что возврат Украины к границам до февраля 2022 года маловероятен, в то время как Дональд Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта без уступок.

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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