  • Новость часаВСУ потеряли более 210 человек в Курской области за сутки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп сделал России и Китаю роскошный подарок
    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»
    ВС России поразили военные аэродромы и цеха производства БПЛА ВСУ
    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис
    Совбез Белоруссии заявил о готовности Минска нанести ущерб врагу «Орешником»
    Названы «черные лебеди» для мировой экономики в 2025 году
    ВТБ заявил о рекорде средств россиян на депозитах
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    7 комментариев
    16 января 2025, 13:32 • Новости дня

    В Госдуме рассказали о благодарности палестинцев России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона всегда поддерживала палестинскую, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    Чепа отметил в беседе с «Газетой.Ru», что палестинцы благодарят российский народ за поддержку, которую они чувствуют на международных площадках и в Палестине.

    «Когда палестинцы узнают, что ты из России, каждый старается с тобой переговорить, поблагодарить», – добавил депутат.

    По словам парламентария, Россия всегда поддерживала право палестинцев на собственное государство. Он подчеркнул, что Россия принимала и принимает участие в решении палестино-израильского конфликта, что высоко ценится в арабском мире. Однако Чепа не уточнил, участвовала ли Россия непосредственно в недавних переговорах между ХАМАС и Израилем.

    Депутат также выразил уверенность в скором освобождении российских граждан, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа. «Работа ведется постоянно. Я думаю, что в ближайшее время вопрос с нашими заложниками будет решен», – заключил он.

    Напомним, лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя ранее высказал благодарность России, Китаю и Турции за поддержку палестинцев в конфликте с Израилем.

    Ранее в ХАМАС заявили о выполнении условий соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    15 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

    Хуситы в шестой раз атаковали авианосец USS Harry Truman в Красном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» в Йемене заявило о шестой атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море, используя крылатые ракеты и беспилотники для нападения на флот США.

    Как передает РИА «Новости», хуситы, политико-военное движение, контролирующее север Йемена, объявили о шестой атаке на американский авианосец USS Harry Truman, находящийся в Красном море. Нападение было осуществлено с использованием крылатых ракет и беспилотников. Целью атак стал не только сам авианосец, но и сопровождающие его боевые корабли.

    Хуситы отметили, что это уже шестая атака на USS Harry Truman с момента его прибытия в Красное море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей в северной части Красного моря, а также совершили нападение на авианосец США USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли в Красном море.

    Коментарии (3)
    16 января 2025, 10:33 • Новости дня
    КСИР Ирана после соглашения по Газе призвал готовиться к новой войне

    КСИР Ирана заявил о возможном срыве Израилем сделки с ХАМАС и призвал готовиться к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выразил опасения о нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    В заявлении пресс-службы КСИР восхваляется храбрость движений «Хезболла» в Ливане и «Ансар Алла» в Йемене, а также группировок сопротивления в Ираке, и напоминается о важности поддерживать боеготовность для противостояния «новым войнам и преступлениям» .

    КСИР считает, что Израиль может нарушить достигнутое соглашение, что может привести к новым конфликтам и эскалации напряженности в регионе. Иранские военные подчеркивают необходимость быть готовыми к потенциальным угрозам и преступлениям, которые могут возникнуть в результате такого развития событий.

    Пресс-служба КСИР также заявила о том, что окончание войны и прекращение огня заставят главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху готовиться к волне критики и внутренним проблемам в израильском обществе. По мнению КСИР, это может привести к протестам и внутреннему расколу.

    Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Президент США Джо Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года.

    Коментарии (4)
    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 19:56 • Новости дня
    СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    Al Qahera News: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня, сообщают египетские СМИ со ссылкой на информированный источник.

    Посредники помогли достичь соглашения, которое окончит боевые действия в секторе Газа между Израилем и палестинцами, сообщил собеседник Al Qahera News, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению телеканала, вскоре будет опубликовано совместное заявление, которое подтвердит это соглашение. Детали заявления пока не раскрываются.

    Ранее ХАМАС анонсировал скорое завершение переговоров по Газе.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 22:44 • Новости дня
    ХАМАС назвало прекращение огня с Израилем поворотным моментом

    ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем и назвало его поворотным моментом

    ХАМАС назвало прекращение огня с Израилем поворотным моментом
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Палестинское движение ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте с Израилем, и поблагодарило посредников, включая Катар и Египет.

    Палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Движение назвало это достижение поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    СМИ сообщали, что конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Коментарии (4)
    16 января 2025, 12:05 • Новости дня
    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей

    Канцелярия Нетаньяху сообщила об отказе ХАМАС от соглашений по Газе

    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС создало кризис, отказавшись от уже достигнутых договоренностей по сектору Газа, что препятствует подписанию соглашения, сообщили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    В заявлении говорится, что движение ХАМАС отказалось от ранее достигнутых договоренностей, создавая кризисную ситуацию, которая мешает заключению соглашения по сектору Газа. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнула, что ХАМАС, отказываясь от соглашений, подрывает усилия по стабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана выразил опасения о возможном нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 22:38 • Новости дня
    МИД Катара: Перемирие в Газе начнется 19 января

    МИД Катара: Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в Газе с 19 января на 42 дня

    МИД Катара: Перемирие в Газе начнется 19 января
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня на первом этапе, сообщил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

    Аль Тани заявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа, Израиль и движение ХАМАС, договорились о перемирии, которое вступит в силу 19 января и продлится 42 дня на начальном этапе, передает РИА «Новости».

    «Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа», – отметил Аль Тани.

    Согласно проекту соглашения, девять больных и раненых израильских заложников будут освобождены из Газы в обмен на освобождение 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле.

    Также Израиль обязуется освободить тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года и не принимавших участия в событиях 7 октября 2023 года. Эти меры направлены на снижение напряженности и улучшение гуманитарной ситуации в регионе.

    Ранее сообщалось, что конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня.

    В Кремле сдержанно отреагировали на возможное прекращение огня в Газе.

    Коментарии (0)
    16 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис

    Израильский эксперт Ципис: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис в Израиле

    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом выверенного тайминга со стороны США. И Дональд Трамп, и Джо Байден запишут ее себе в актив. Но в любой момент договоренность может сорваться из-за внешних или внутренних факторов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве.

    «Сделка Израиля и ХАМАС вызвала недовольство ряда израильских депутатов из коалиции и оппозиции. Пока неизвестно, сколько представителей палестинского движения Тель-Авив согласился выдать. Но, по всей видимости, речь идет об очень большом количестве. То есть фактически Израиль, освобождая заложников, пополняет ряды группировки свежими бойцами», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «На этом фоне возникает вопрос: в чем был смысл войны, которая длилась больше года? ХАМАС в перспективе восстановится, хотя изначальной целью, напомню, было его уничтожение. Поэтому ультраправые силы в парламенте и в обществе в целом выступают против этих договоренностей», – продолжил он.

    Собеседник указал, что в Кнессете уже звучат голоса политических сил о выходе из коалиции. «Если она будет расколота, то Израиль войдет в новый виток политического кризиса, и стоит ожидать внеочередные выборы», – детализировал Ципис. По его мнению, Нетаньяху при заключении сделки с ХАМАС «некуда было деваться» – он пошел на нее «под давлением Вашингтона».

    Спикер отметил и период, когда договоренность между сторонами была достигнута. «Можно сказать, что соглашение – это результат выверенного тайминга со стороны США. И Джо Байден, и Дональд Трамп, и обе партии – Демократическая и Республиканская – запишут договор себе в актив», – объяснил аналитик.

    Что касается других внешних сил, причастных к этой сделке, то политолог выделяет Египет и Катар. «Однако, насколько я знаю, главным актором в этом проекте является Британия. У нее ключи от этой сделки. Она имеет влияние и на ХАМАС, и на Израиль. Впрочем, в любой момент договоренность может сорваться под влиянием внешних или внутренних факторов», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Оно вступит в силу в воскресенье, 19 января, и будет включать в себя три этапа, сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

    Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа ХАМАС освободит 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Тель-Авив в ответ освободит сотни палестинских заключенных, заявил президент США Джо Байден. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.

    Также будут увеличены поставки гуманитарной помощи в анклав: возобновится ввоз топлива, оборудования гражданской обороны и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома. На территории анклава начнут восстанавливать медучреждения и пекарни, раненых и больных перевезут на лечение.

    В ходе второго этапа должны быть объявлены полный вывод израильских войск из Газы и завершение войны. Кроме того, будут освобождены все оставшиеся заложники, в том числе израильские солдаты-мужчины.

    На третьем этапе пройдет обмен телами погибших и начнется восстановление Газы под контролем Египта, Катара и ООН. В ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня. В ХАМАС достижение соглашения назвали поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за помощь в освобождении заложников. Он подчеркнул приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями избранного президента США о сотрудничестве между Вашингтоном и Тель-Авивом, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 23:48 • Новости дня
    Турция призвала к созданию независимой Палестины

    Турция требует начала переговоров о палестинском государстве в границах 1967 года

    Tекст: Максим Попов

    Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило за срочное начало переговоров по созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года с целью обеспечения мира и стабильности в регионе.

    Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается, что только таким образом можно обеспечить прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке, а также прекратить несправедливость в отношении палестинцев.

    «Необходимо как можно скорее начать мирные переговоры о создании независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и географической целостностью в границах 1967 года», – говорится в заявлении дипломатов.

    Напомним, ранее премьер Катар Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил о договоренности между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве Катара, Египта и США. Соглашение предусматривает 42-дневное перемирие и освобождение 33 израильских заложников и вступит в силу 19 января.

    Коментарии (0)
    16 января 2025, 01:27 • Новости дня
    Нетаньяху обсудил с Трампом освобождение заложников в Газе

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за помощь в освобождении заложников

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы освобождения заложников в секторе Газа и дальнейшие действия по предотвращению терроризма.

    Как сообщили в канцелярии главы израильского правительства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы Нетаньяху поблагодарил Трампа за его содействие в продвижении освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул свою приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями Трампа о сотрудничестве между США и Израилем, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

    Также стороны договорились о скорой встрече в Вашингтоне, на которой планируется обсудить текущую ситуацию в Газе и другие важные вопросы, связанные с безопасностью и двусторонними отношениями.

    До этого США объявили о шестинедельном перемирии в Газе и начале вывода израильских войск. Напомним, 15 января глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что  Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. Одновременно с этим президент США Джо сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 23:04 • Новости дня
    Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе

    США объявили о шестинедельном перемирии в Газе и начале вывода израильских войск

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден объявил, что первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, в течение которых начнется вывод израильских войск и освобождение заложников.

    Как отметил Байден в специальном обращении, первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, передает ТАСС. В этот период планируется полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, включая женщин, пожилых людей и раненых.

    Вторая фаза соглашения будет сосредоточена на завершении освобождения всех оставшихся заложников и окончательном выводе израильских войск. Третья фаза предполагает возвращение родным останков погибших заложников, после чего начнется процесс восстановления разрушенного анклава.

    На протяжении всех трех фаз будет соблюдаться режим прекращения огня, что, по мнению Байдена, создаст необходимые условия для мирного процесса и восстановления стабильности в регионе.

    Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что перемирие между Израилем и ХАМАС начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. При этом представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 23:56 • Новости дня
    Госдеп сообщил о гибели троих из семи американских заложников ХАМАС

    США сообщили, что четверо из семи удерживаемых ХАМАС американцев остались в живых

    По данным Госдепартамента США, лишь четверо из семи американских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, остаются в живых, трое погибли.

    Как передает РИА «Новости», официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что в плену у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа находятся семь американцев. Из них, по последним данным, только четверо остаются в живых.

    Миллер отметил, что эта информация носит предположительный характер, и точные данные будут озвучены после переговоров с семьями заложников.

    Официальный представитель Госдепа подчеркнул, что ведомство продолжает работать с международными партнерами для обеспечения безопасности оставшихся заложников и возвращения их на родину.

    Напомним, 15 января глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что  Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. Одновременно с этим президент США Джо Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

    Коментарии (0)
    16 января 2025, 04:17 • Новости дня
    Байден сообщил о плане прекращения огня и освобождения заложников в Газе

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации рассказал о разработанном плане сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, который согласовала его команда.

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации сообщил о разработанном плане сделки, касающейся прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа, передает РИА «Новости». Он отметил, что его команда завершила разработку и согласование данного плана, подчеркнув, что его реализация в значительной степени будет осуществляться новой администрацией.

    «Этот план был разработан и согласован моей командой и будет в значительной степени реализован новой администрацией», – подчеркнул Байден, выступая в Белом доме.

    До этого американский лидер заявил, что что первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, в течение которых начнется вывод израильских войск и освобождение заложников.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 13:55 • Новости дня
    Кремль сдержанно отреагировал на возможность прекращения огня в секторе Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль выражает сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил, что в случае появления конкретной информации о контактах на высшем уровне, Кремль проинформирует общественность, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что важность прекращения огня обусловлена гуманитарной катастрофой в регионе.

    «Это можно воспринимать только со сдержанным оптимизмом, потому что мы, к сожалению, мало говорим о той гуманитарной катастрофе», – отметил он.

    Ранее в ХАМАС анонсировали скорое завершение переговоров по Газе. Сообщалось, что вскоре в Дохе должен начаться новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС.

    Коментарии (0)
    16 января 2025, 12:29 • Новости дня
    ХАМАС подтвердил соблюдение перемирия в секторе Газа

    ХАМАС заявил о выполнении условий перемирия, согласованных посредниками

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС выполняет условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк.

    Официальный представитель радикальной организации Иззат ар-Ришк заявил об этом в своем Telegram-канале. «ХАМАС придерживается соглашения о прекращении огня, о котором объявили посредники», – написал ар-Ришк в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Руководство движения ХАМАС в телефонном разговоре со спецпредставителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым выразило благодарность России за ее последовательные усилия в поддержке законных прав палестинского народа и справедливого решения палестинского вопроса.

    МИД России отметил, что палестинцы также поделились своими ожиданиями от соглашения, достигнутого в результате длительных переговоров в Дохе и Каире с Израилем.

    Ранее Израиль заявил, что ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения.

    Напомним, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выразил опасения о нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Коментарии (0)
    16 января 2025, 13:35 • Новости дня
    МИД выразил надежду на стабилизацию после сделки Израиля и ХАМАС

    Захарова: Россия рассчитывает на стабилизацию в Газе после сделки Израиля и ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия надеется, что новое соглашение между Израилем и ХАМАС позволит создать условия для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что выполнение соглашения между Израилем и ХАМАС может создать условия для возвращения временно перемещенных лиц и восстановления разрушенного в ходе боевых действий, передает ТАСС.

    По ее словам, воссоединение освобождаемых израильских заложников и палестинских заключенных со своими семьями станет важным этапом в данном процессе. Также Захарова подчеркнула, что Россия ожидает, что среди освобождаемых окажется и гражданин России Александр Труфанов, который находится в секторе Газа.

    Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Израиль заявил, что ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения. ХАМАС ранее подтвердил соблюдение перемирия в секторе Газа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВСУ потеряли более 1,6 тыс. бойцов за сутки
    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей
    Россияне получили возможность переводить средства по СБП в девять стран мира
    КСИР Ирана после соглашения по Газе призвал готовиться к новой войне
    Ущерб от кражи в депозитарии Сочи превысил 100 млн рублей
    Курьезный гол Подколзина помог «Эдмонтону» победить «Миннесоту»
    Лагутенко решил провести 40 концертов для восстановления сгоревшего дома в Калифорнии

    Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера

    Экономический кризис в Германии не завершается второй год подряд. Страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю. И новый год может оказаться не лучше двух предыдущих. Почему крупнейшая некогда экономика справляется хуже остальных? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп сделал России и Китаю роскошный подарок

    «Похищение Гренландии», задуманное Дональдом Трампом, может стать гибельным и для Республиканской партии, которую он представляет, и для глобальной американской империи, чьей главной силой является НАТО. В самих США это поняли немногие, но британцы уже бьют тревогу, заявляя о «подарке для России». Но нужен ли России такой «подарок»? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»

    Ровно 80 лет назад, 14 января 1945 года, произошло событие, за которое десятки советских бойцов немедленно получили ордена Славы. Возможно, именно это стало основой легенды о «Батальоне Славы», получившей известность после Великой Отечественной. Речь идет о первом успешном применении так называемых особых батальонов. Зачем они были созданы и как себя показали? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке»

    Поистине тектонические сдвиги внезапно стали происходить в общественной и культурной повестке США. Трансгендерам запрещено участвовать в спортивных командах, соцсети смягчают либеральную цензуру, а пожарных критикуют за то, что они слишком увлеклись защитой прав ЛГБТ в ущерб своим непосредственным обязанностям. Как и почему такое случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............