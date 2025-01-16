В Госдуме рассказали о благодарности палестинцев России

Tекст: Алексей Дегтярев

Чепа отметил в беседе с «Газетой.Ru», что палестинцы благодарят российский народ за поддержку, которую они чувствуют на международных площадках и в Палестине.

«Когда палестинцы узнают, что ты из России, каждый старается с тобой переговорить, поблагодарить», – добавил депутат.

По словам парламентария, Россия всегда поддерживала право палестинцев на собственное государство. Он подчеркнул, что Россия принимала и принимает участие в решении палестино-израильского конфликта, что высоко ценится в арабском мире. Однако Чепа не уточнил, участвовала ли Россия непосредственно в недавних переговорах между ХАМАС и Израилем.

Депутат также выразил уверенность в скором освобождении российских граждан, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа. «Работа ведется постоянно. Я думаю, что в ближайшее время вопрос с нашими заложниками будет решен», – заключил он.

Напомним, лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя ранее высказал благодарность России, Китаю и Турции за поддержку палестинцев в конфликте с Израилем.

Ранее в ХАМАС заявили о выполнении условий соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.