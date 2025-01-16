Суд приговорил боевика «Айдара» к 18 годам

  • Новость часаИзраиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп сделал России и Китаю роскошный подарок
    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»
    Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнерстве»
    Эксперт рассказал о маршруте поставок «гуманитарного» газа в Приднестровье
    Джорджеску заявил о попытке НАТО развязать третью мировую войну через Румынию
    Лондон отказался от предложения Парижа по миротворцам на Украине
    Совбез Белоруссии заявил о готовности Минска нанести ущерб врагу «Орешником»
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия», кажется, сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство. Да, все люди равны, но черные, женщины и все мыслимые сексуальные меньшинства, намного равнее других.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    7 комментариев
    16 января 2025, 11:33 • Новости дня

    Суд приговорил боевика «Айдара» к 18 годам

    Южный окружной военный суд осудил боевика батальона «Айдар» на 18 лет тюрьмы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южный окружной военный суд вынес приговор боевику украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), обвиняемому в участии в боевых действиях против мирного населения Донбасса, приговорив его к 18 годам лишения свободы.

    Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы боевика запрещенного в России украинского батальона «Айдар», сообщает РИА «Новости». Осужденный являлся гражданином Украины и участвовал в боевых действиях против мирного населения Донбасса.

    В региональном управлении ФСБ по Луганской народной республике заявили, что противоправная деятельность боевика была пресечена. В отношении него возбудили и расследовали уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе.

    Суд признал фигуранта виновным в предъявленных обвинениях и вынес приговор в виде 18 лет лишения свободы. Подсудимый добровольно вступил в состав националистического батальона и принимал участие в вооруженных столкновениях на территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ раскрыла новый обманный способ, который использовался для заманивания украинцев в национальный батальон «Айдар». Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Ростовской области был пойман бывший боевик «Айдара». Также сообщалось, что экс-боевик этого батальона рассказал об убийстве мирных жителей в ЛНР с ведома СБУ.

    16 января 2025, 00:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины

    Российские войска поразили объекты газоэнергетической инфраструктуры в Львовской области

    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    @ Lars Penning/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска провели групповой удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку», говорится в сообщении Минобороны.

    По информации военного ведомства, российские войска нанесли удар по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары с территории Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Атака также была ответом на попытку Украины совершить теракт на компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, что могло бы сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Отмечается, что 15 января российские силы использовали высокоточное оружие для поражения критически важных объектов. Среди них – наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый, Львовская область, которая была успешно поражена. Данный удар стал ответной мерой на предыдущие действия Украины.

    В Минобороны подчеркнули, что операция носила оборонительный характер и была проведена с целью воспрепятствовать возможным дальнейшим атакам на важные объекты газовой инфраструктуры России.

    Напомним, 13 января киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны. В Кремле назвали атаку ВСУ энергетическим терроризмом.

    Коментарии (23)
    15 января 2025, 16:48 • Новости дня
    Военкор: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Военкор Поддубный: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью утреннего группового удара ВС России было крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) в городе Стрый Львовской области, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный добавил, что в этом городе расположен крупный железнодорожный узел с сообщением сразу на пять направлений. «Подобные удары по тыловым объектам противника – это гарантированное снижение его военного потенциала», – написал он в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что действительно различные источники сообщали о взрывах во Львовской области, где целями стали подземные хранилища газа (ПХГ). Он отметил, что на территории Украины функционирует свыше десятка подобных объектов, которые защищены, их сложно поразить.

    «В одной Львовской области пять таких ПХГ, так что если попадание было, то урон будет значительный», – сообщил эксперт.

    Ранее украинские СМИ, ссылаясь на местные власти, сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области в результате ракетной атаки.

    Ранее экономист Иван Лизан сказал газете ВЗГЛЯД, что если разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине, то Киев потеряет возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будет вынужден качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье.

    Минобороны России в среду сообщило, что российские войска нанесли удар по украинской газо-энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса.

    Коментарии (17)
    15 января 2025, 19:11 • Видео
    Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

    Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    Коментарии (2)
    16 января 2025, 03:39 • Новости дня
    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»

    Иностранные наемники стали регулярно посещать стоящий в Николаеве крейсер «Украина»

    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Максим Попов

    В Николаеве на стоянке недостроенного ракетного крейсера «Украина» замечены иностранные наемники, которые регулярно осматривают корабль.

    В порту Николаева у достроечной стенки ракетного крейсера «Украина» активизировались иностранные наемники, которые уже проложили к борту судна коммуникационные линии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пророссийское подполье.

    По словам источника, цель постоянных визитов иностранцев в порт по-прежнему остается неизвестной. Возможно, наемники собираются вывезти остатки корабля или организовать внутри штаб, отметил он.

    Известно, что достройка крейсера «Украина» была приостановлена в 1996 году из-за нехватки финансирования. В 2017 году киевские власти заявили, что ВМС не нуждаются в корабле. Крейсер планировали продать, а вырученные средства направить в судостроительную отрасль, однако эти планы не были реализованы.

    До этого сообщалось, что украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей, наблюдается значительное скопление личного состава и техники.

    Коментарии (11)
    15 января 2025, 22:13 • Новости дня
    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый Ми-8

    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый по ошибке российский вертолет Ми-8, однако Минобороны не удалось взыскать с него 200 млн рублей за ущерб.

    Как сообщает «Коммерсантъ», офицер ПВО Игорь Пашков, служивший в Крыму, был признан виновным в халатности, повлекшей смерть трех человек при сбитии российского вертолета Ми-8. Суд приговорил его к трем годам колонии-поселения и лишил права занимать определенные должности на один год.

    В октябре 2023 года капитан Пашков, находясь на боевом дежурстве, получил сообщение о низколетящей воздушной цели. Он ошибочно сообщил руководству, что цель находится в другом секторе, и необходимо принять решение по ее уничтожению. Позднее начальник расчета  уточнил, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями, но Пашков допсообщениям не поверил. В результате была выпущена ракета, сбившая российский Ми-8, что привело к гибели трех членов экипажа.

    После инцидента Игорь Пашков добровольно признал свою вину. Суд учел его раскаяние, признание вины, положительные характеристики и статус ветерана боевых действий.

    Минобороны пыталось взыскать с офицера 200 млн рублей, однако суд удовлетворил только иск на 5 млн. Вдовы погибших летчиков также получили компенсацию по одному млн рублей каждой. Апелляционный суд снизил срок наказания Пашкову до двух лет и десяти месяцев, отметив, что он самостоятельно сообщил все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что бывшего офицера российской армии Сергея Линцова приговорили к реальному сроку заключения за ложные сведения о российской армии.

    Коментарии (9)
    16 января 2025, 04:02 • Новости дня
    Лондон отказался от предложения Парижа по миротворцам на Украине

    Лондон не согласился с Парижем на отправку миротворцев на Украину

    Лондон отказался от предложения Парижа по миротворцам на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Британское правительство ответило отказом на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных миротворцев на Украине после завершения конфликта, опасаясь возможной эскалации конфликта, пишет The Daily Telegraph.

    По информации издания, существуют сомнения в том, что Британия готова поддержать подобную инициативу, учитывая угрозы, которые могут возникнуть для военных, а также риск эскалации ситуации, передает ТАСС.

    Известно, что  Макрон активно пытается заручиться поддержкой других стран НАТО для своей инициативы по размещению миротворцев на Украине после достижения мирных договоренностей. Как сообщает The Daily Telegraph, этот вопрос, вероятно, обсуждался на встрече Макрона с британским премьером Киром Стармером в ходе его визита в Британию на прошлой неделе.

    Однако, как подчеркнули обозреватели, западные партнеры Киева «забегают вперед», поскольку ни конкретные сроки, ни условия возможного мирного соглашения пока не определены. Кроме того, присутствие миротворцев из стран НАТО на Украине может повысить вероятность военного конфликта с Россией и другими членами альянса, включая США, говорится в материале издания.

    До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о размещении воинских контингентов на Украине. Ранее стало известно, что Макрон обсуждал возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже, хотя участники не пришли к согласию.

    Коментарии (4)
    16 января 2025, 10:12 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области
    Подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 16 января в Черниговской области был нанесен удар по военному городку и аэродрому, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, атака произошла в ночь на 16 января в городе Прилуки. Он сообщил, что «взрыв произошел в направлении военного городка № 3», а также пострадал аэродром, который ранее уже подвергался ударам в ходе СВО, но взлетная полоса была восстановлена и использовалась, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что подобных ударов по аэродрому ранее было несколько. Взрыв произошел около первого часа ночи, что вызвало воздушную тревогу в регионе. Подробности о пострадавших или повреждениях не сообщаются.

    Ранее подполье сообщило об ударе по аэропорту в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России.

    В Минобороны также сообщили, что в среду ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины во Львовской области.

    Коментарии (9)
    15 января 2025, 23:20 • Новости дня
    Падение дронов вызвало пожар на нефтебазе в Воронежской области

    На нефтебазе в Воронежской области произошло возгорание из-за падения дронов

    Tекст: Максим Попов

    На нефтебазе в Воронежской области начался пожар после падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    По словам Гусева, пострадавших нет. На место происшествия прибыли экстренные службы для локализации и тушения пожара, сообщил глава региона в своем Telegram.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в течение десяти минут над Воронежской и Белгородской областями.

    Коментарии (10)
    15 января 2025, 20:12 • Новости дня
    Рубио назвал нереалистичным возврат прежних границ Украины

    Кандидат на пост госсекретаря США Рубио считает маловероятным возврат украинских границ

    Tекст: Евгения Караваева

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что считает маловероятным возврат Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

    Рубио высказал сомнения в возможности возвращения Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Украина... не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта», – заявил Рубио, выступая на слушаниях в Сенате.

    Он отметил, что любые дипломатические усилия по прекращению конфликта должны учитывать сложившуюся реальность и предполагать компромиссы с обеих сторон. По мнению Рубио, без учета обстоятельств и настроений противоборствующих сторон достичь мирного урегулирования будет сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсуждать территориальные вопросы Украиной в рамках текущего конфликта, а в Польше допустили, что Россия может занять всю территорию Украины на фоне экономических трудностей противника и поражений на фронте.

    Коментарии (4)
    15 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утром в среду российские войска произвели удар по украинской газо-энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК, сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием и ударными беспилотниками, целями стали критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие военную промышленность страны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все назначенные цели поражены.

    Ранее в среду Владимир Зеленский сообщил о массированных ударах по энергетической инфраструктуре Украины, включая объекты газовой отрасли.

    На прошлой неделе российские войска нанесли 28 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским военным аэродромам.

    Коментарии (0)
    16 января 2025, 08:34 • Новости дня
    Командир 33-й бригады ВСУ сдался в плен, так как его бросили с переломом ноги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир взвода Николай Каптур из 33-й механизированной бригады ВСУ сдался российским военным в Курахово, после того как был оставлен своими с переломом ноги.

    Командир взвода 33-й механизированной бригады ВСУ Николай Каптур оказался брошен своими сослуживцами на позициях в Курахово, получив перелом ноги в ходе боя. В результате он принял решение сдаться в плен российским военным, которые оказали ему необходимую медицинскую помощь, сообщает РИА «Новости».

    Каптур рассказал, что не выполнил приказ своего командира роты по прозвищу «Хантер» – оставить людей на позициях. После того как он был ранен, командир дал команду отступать, оставив его одного.

    Также Каптур отметил, что многие украинские солдаты боятся сдаваться из-за запугивания начальством, утверждающим, что российские военнослужащие убивают пленных. Однако его опыт оказался совершенно иным: «Со мной делились последней водой, едой, мне оказали всю медицинскую помощь, я очень им благодарен», – добавил командир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказал об атаках дронов «Баба-яга» на свои же войска. Пленные украинские пограничники сообщили о случаях пьянства до смерти в рядах ВСУ.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Украинку в ДНР
    Российские войска освободили Украинку в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в результате успешных наступательных действий в последние сутки освободили Украинку в Донецкой народной республике, украинские силы по всем участкам фронта потеряли свыше 1,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила населенный пункт Украинка, в зоне ее ответственности поражены шесть механизированных бригад ВСУ и другие формирования, украинская сторона потеряла там более 560 украинских солдат, танк Leopard, четыре бронированные машины и шесть артиллерийских орудий, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Харьковском направлении группировка «Север» поразила мотопехотную бригаду ВСУ. Потери украинских сил составили до 30 военнослужащих, шесть автомобилей и РСЗО «Град». Также уничтожены три артиллерийских орудия, в том числе американская САУ Paladin.

    Группировка «Запад» улучшила позиции, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 460 человек, два бронетранспортера М113 и пять артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и станция РЭБ.

    Южная группировка закрепилась на более выгодных рубежах в ДНР, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, танк и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен также склад боеприпасов.

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ, ликвидировав до 200 солдат противника и орудие «Богдана».

    Группировка «Днепр» нанесла поражение украинским силам в Запорожской и Херсонской областях, ликвидировав до 95 военнослужащих и 13 автомобилей.

    С начала специальной военной операции российскими войсками уничтожены 652 самолета, 283 вертолета и более 20 тыс. танков и бронемашин.

    В прошлые сутки ВС России освободили села Нескучное и Терны в ДНР.

    Коментарии (0)
    16 января 2025, 11:32 • Новости дня
    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»

    Военный аналитик Рожин: Стармер спешит закрепить позиции Британии на Украине на фоне скорой инаугурации Трампа

    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне предстоящего ухода Джо Байдена Кир Стармер был вынужден приехать в украинскую столицу. Таким образом он пытается показать, что Лондон сохраняет ведущие позиции, укрепить свою репутацию, а также юридически закрепить интересы Британии, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее британский премьер приехал в Киев подписывать договор о «столетнем партнерстве».

    «В последнее время европейские политики несколько зачастили с визитами на Украину. Связано это со скорым возвращением в Белый дом Дональда Трампа», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он объясняет: страны – члены ЕС, а также Британия ожидают, что после 20 января начнутся определенные изменения в траектории украинского конфликта. На этом фоне они изучают различные сценарии возможного развития событий и «торопятся закрепить свои позиции».

    Яркий тому пример – поездка Кира Стармера в Киев. Как напомнил собеседник, в офисе Владимира Зеленского того подвергали критике за то, что он – в отличие от предшественников на посту премьера Британии – так долго оттягивал свой визит. Рожин не исключает, что речь могла бы идти о еще большей задержке, но события ускорились.

    «На фоне предстоящего ухода Джо Байдена Стармер просто был вынужден приехать в украинскую столицу. Таким образом он пытается показать, что Лондон сохраняет ведущие позиции в конфликте, а также укрепить свою репутацию», – считает аналитик. Причем подкрепить этот статус британский политик хочет соглашением о «столетнем партнерстве».

    Рожин напомнил, что переговоры Лондона и Киева по поводу этого документа стартовали еще в мае 2024 года, а объявлял об их начале занимавший на тот момент пост главы МИД Британии Дэвид Кэмерон. «То есть Стармеру это соглашение досталось «в наследство». Поэтому можно говорить о сохранении Британией определенной линии, которая действует, несмотря на смену власти», – указал спикер.

    Сам договор о «столетнем партнерстве» спикер назвал «попыткой Лондона юридически обосновать возможность британского присутствия на Украине на длинной дистанции». «Британия стремится закрепить свои интересы на юридическом уровне, сохранить за собой роль одной из ведущих стран в эксплуатации украинской территории. При этом, конечно, возникает ряд вопросов, связанных, в частности, с легитимностью Зеленского и расплывчатыми перспективами относительно Украины как государства», – заметил аналитик.

    «Тем не менее, по всей видимости, Лондон собирается использовать документ в своих целях до тех пор, пока он не будет дезавуирован», – продолжил Рожин. Зеленский при этом лично заинтересован в договоре о «столетнем партнерстве». «По его мнению, подписание бумаг гарантирует продолжение поставок оружия и финансирования со стороны Британии. Схема достаточно простая: кратковременный интерес в обмен на долгосрочные выгоды», – уточнил собеседник. Резюмируя, Рожин указал, что на этом фоне России необходимо приложить усилия для скорейшего выполнения поставленных в рамках СВО целей.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер приехал в Киев с необъявленным визитом. По данным The Guardian, цель поездки – подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с Украиной. В рамках нового соглашения стороны намерены усилить свое сотрудничество в области обороны.

    Ожидается, что Стармер и Зеленский обсудят возможные гарантии безопасности, которые Британия может предоставить Киеву. Среди рассматриваемых вариантов – отправка британских войск в составе миротворческих сил после разрешения текущего конфликта на Украине. Кроме того, Стармер объявит о предоставлении Киеву 40 млн фунтов на восстановление экономики.

    Это первая поездка Стармера на Украину с момента вступления в должность в июле. До этого он посещал страну в 2023 году, когда был лидером оппозиции. Как отмечает Bloomberg, «официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев». Британский премьер надеется укрепить свою репутацию «защитника» Украины объявлением о выделении нового пакета помощи.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Западные СМИ сообщили о разложении украинской армии из-за политики Киева и НАТО

    InfoBRICS: Силы украинского режима инструментом геноцида НАТО украинцев

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия разлагается из-за разрушительной политики Киева и стран НАТО, пишет InfoBRICS.

    Издание InfoBRICS сообщило, что условия жизни украинских солдат ужасающие, наркомания процветает, а уровень смертности потрясает своей высокостью. Украинская армия переживает серьезный кризис, вызванный разрушительной политикой Киева и стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что многие погибшие в бою остаются на поле, что объясняет большое число пропавших без вести. Дезертирство также стало обыденностью, несмотря на подготовку и вооружение от НАТО, тысячи солдат покидают армию, не желая продолжать службу.

    «Все это означает, что силы киевского режима можно охарактеризовать только как инструмент геноцида НАТО против украинцев«, – следует из публикации.

    Ранее мастер спорта международного класса Лариса Жалинская, покинувшая Украину, обратилась к соотечественникам с призывом эмигрировать.

    До этого сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

    Военнослужащая ВСУ и парамедик Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Украины из-за участившихся случаев пьянства среди солдат с дебошами и стрельбой.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 22:05 • Новости дня
    Рубио заявил о включении вопроса нейтралитета Украины в переговоры

    Кандидат на пост госсекретаря США Рубио заявил о включении вопроса нейтралитета Украины в потенциальные переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции против России или их отмена, а также вопрос о нейтралитете Украины также могут быть частью переговорного процесса, заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.

    По словам Рубио, в переговорах важно учитывать взаимные уступки сторон, он отметил, что возможное ослабление санкций против России обязательно станет частью любых будущих переговоров о прекращении конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Рубио также отметил, что обсуждение нейтралитета Украины станет неизбежным элементом переговорного процесса.

    Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что возврат Украины к границам до февраля 2022 года маловероятен, в то время как Дональд Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта без уступок.

    Советники избранного президента США Дональда Трампа одобрили идею создания демилитаризованной зоны на Украине под контролем европейских военных, чтобы разрешить конфликт в регионе.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения хуже минских договоренностей.

    Коментарии (2)
    16 января 2025, 06:09 • Новости дня
    В Госдуме призвали советников Трампа «не изобретать велосипед» по Украине

    Депутат Шеремет предложил советникам Трампа изучить мирные предложения Путина по Украине

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал советников Трампа поддержать мирные инициативы Владимира Путина для урегулирования конфликта на Украине, отказавшись от собственных разработок.

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что советникам избранного президента США Дональда Трампа не следует изобретать велосипед для прекращения конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Вместо этого, по мнению Шеремета, они должны изучить и принять предложения, изложенные президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что достаточные условия для мира уже обозначены российским лидером.

    Шеремет также отметил, что Трампу предстоит исправить ошибки своего предшественника Джо Байдена, которые, по его словам, угрожают ядерной безопасности. Он подчеркнул необходимость личной встречи и диалога между Россией и США для снижения напряженности, которую, как считает депутат, искусственно создала администрация Байдена.

    Напомним, накануне Reuters сообщило о поддержке большинством советников Трампа идеи создания демилитаризованной зоны на Украине, патрулируемой европейскими военными. Также было предложено заморозить текущую линию фронта.

    Коментарии (0)
    Главное
    Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России
    КСИР Ирана после соглашения по Газе призвал готовиться к новой войне
    Опубликована расшифровка переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета
    Вице-спикер Словакии обвинил украинских беженцев в тратах грязных денег в Монако
    Названы «черные лебеди» для мировой экономики в 2025 году
    Врача армии США приговорили к 13 годам за многочисленные сексуальные насилия
    Названа причина смерти российской дзюдоистки Барановой

    Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера

    Экономический кризис в Германии не завершается второй год подряд. Страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю. И новый год может оказаться не лучше двух предыдущих. Почему крупнейшая некогда экономика справляется хуже остальных? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп сделал России и Китаю роскошный подарок

    «Похищение Гренландии», задуманное Дональдом Трампом, может стать гибельным и для Республиканской партии, которую он представляет, и для глобальной американской империи, чьей главной силой является НАТО. В самих США это поняли немногие, но британцы уже бьют тревогу, заявляя о «подарке для России». Но нужен ли России такой «подарок»? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»

    Ровно 80 лет назад, 14 января 1945 года, произошло событие, за которое десятки советских бойцов немедленно получили ордена Славы. Возможно, именно это стало основой легенды о «Батальоне Славы», получившей известность после Великой Отечественной. Речь идет о первом успешном применении так называемых особых батальонов. Зачем они были созданы и как себя показали? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке»

    Поистине тектонические сдвиги внезапно стали происходить в общественной и культурной повестке США. Трансгендерам запрещено участвовать в спортивных командах, соцсети смягчают либеральную цензуру, а пожарных критикуют за то, что они слишком увлеклись защитой прав ЛГБТ в ущерб своим непосредственным обязанностям. Как и почему такое случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............