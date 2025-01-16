ВТБ заявил о рекорде средств россиян на депозитах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Банк ВТБ в 2024 году зафиксировал значительный рост портфеля классических пассивов розничных клиентов, увеличив его на 54% до 10,6 трлн рублей. Наибольшую динамику показали сбережения в национальной валюте, которые выросли почти на 60% и составили 9,9 трлн рублей, сообщает ТАСС.

Декабрь 2024 года стал рекордным месяцем для ВТБ по привлечению средств населения. В этот период портфель классических розничных сбережений увеличился на 895 млрд рублей, что на 9,2% больше по сравнению с ноябрем и в полтора раза больше показателей декабря предыдущего года.

В планах на 2025 год ВТБ намерен увеличить портфель еще на треть, доведя его до 13,3 трлн рублей, из которых 12,5 трлн будут в национальной валюте. Заместитель президента и председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что в прошлом году банк увеличил портфель в полтора раза, что вдвое выше динамики всего рынка. Он также выразил уверенность в сохранении высокого спроса на накопительные продукты в текущем году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах бизнес-диалога в Ханое назвал слухами разговоры о заморозке вкладов населения в России, подчеркнув отсутствие экономического смысла в такой мере. ВТБ предупредил о новогодних схемах мошенников, призвав клиентов быть внимательными. Анатолий Антонов, бывший посол России в США, назначен советником президента банка ВТБ Андрея Костина, где он будет сосредоточен на развитии международных контактов и координации работы с БРИКС.