Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.7 комментариев
Зеленский заявил о недостаточном оснащении подразделений ВСУ
Зеленский заявил о тяжелой ситуации на фронте и 60% оснащенности подразделений ВСУ
Лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью польским изданиям сообщил, что только 60% подразделений ВСУ полностью оснащены, а на фронте ситуация остается напряженной из-за частых потерь контроля над территориями.
Как отметил Зеленский, лишь 60% подразделений ВСУ полностью оснащены, передает ТАСС. По его словам, обстановка на линии фронта сложная, и инициатива часто переходит от одной стороны к другой. Это приводит к потере населенных пунктов, особенно на востоке Украины.
Напомним, после встречи с польским премьером Дональдом Туском в Варшаве 15 января, Зеленский отметил, что численность украинской армии составляет 880 тыс. человек, и сокращать ее не планируется. Так он подписал закон, позволяющий украинским женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на воинский учет.