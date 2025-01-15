Рубио заявил о крахе послевоенного миропорядка

Рубио заявил о неактуальности международного порядка после Второй мировой войны

Tекст: Ольга Иванова

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, выступая в Сенате на слушаниях, подчеркнул, что мировой порядок, сформированный после Второй мировой войны, больше не соответствует современным вызовам и используется другими странами в ущерб Соединенным Штатам, передает РИА «Новости». Он отметил, что такие страны, как Китай и Россия, извлекли выгоду из этой системы, не соблюдая ее обязательств.

«После войны мы выстроили глобальную систему, которая обеспечивала стабильность, демократию и процветание. Но со временем другие страны научились манипулировать этим порядком в своих интересах, нанося ущерб США», – заявил Рубио.

Кандидат указал, что США должны сосредоточиться на защите своих национальных интересов и укреплении внутренней экономики и безопасности. Это необходимо для восстановления лидерства страны на международной арене. Рубио считает, что принятие таких мер позволит Соединенным Штатам занять более уверенные позиции в мире.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп ранее предложил Канаде стать 51-м штатом и сообщил, что США должны контролировать Гренландию. Республиканцы в Палате представителей США уже начали готовить проект о возможной покупке Гренландии.