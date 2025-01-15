Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Молдавии Майя Санду подала в суд на сельскую учительницу Анну Михалаки, обвиняя ее в клевете, сообщает ТАСС.

Поводом для судебного разбирательства послужил пост Михалаки в социальных сетях, в котором она заявляла, что дед президента, Михай Санду, писал доносы на односельчан, что способствовало сталинским депортациям в их селе, а также утверждала, что он осквернил сельскую церковь, сжигая в ней иконы.

Адвокат Майи Санду, Эдуард Дигоре, потребовал, чтобы Михалаки принесла публичные извинения и выплатила 50 тыс. леев (около 2,8 тыс. долларов) компенсации за моральный ущерб в течение 15 дней с момента получения запроса. В противном случае президент планирует продолжить дело в суде. Это заявление адвоката было опубликовано молдавским изданием «Ньюсмейкер».

Действия президента вызвали критику со стороны оппозиции. Депутат парламента Константин Старыш из оппозиционного Блока коммунистов и социалистов отметил, что ни один из предыдущих президентов страны не обращался в суды во время исполнения своих полномочий, даже когда в отношении экс-главы государства Владимира Воронина допускались нелицеприятные высказывания в прессе и комментариях политиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила о подготовке президентом Молдавии Майей Санду плана военной операции в Приднестровье, а пес президента Молдавии Майи Санду Кодруц испугался фейерверков и сбежал.