Лавров: Идет битва за многополярность

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в мире идет активная борьба между сторонниками и противниками Устава ООН, сообщает ТАСС.

Он отметил, что противоречие существует между теми, кто выступает за многополярность и соблюдение Устава ООН, и теми, кто считает, что после окончания холодной войны они могут игнорировать этот документ, следуя собственным правилам.

Лавров подчеркнул, что Устав ООН должен соблюдаться всеми странами без исключений и выборочной интерпретации. Он выразил уверенность в том, что международные нормы не должны восприниматься как меню, из которого можно выбирать, что соблюдать, а что нет.

«Что касается реформы Совета Безопасности, то да, она нужна, потому что те страны, которые несут особую ответственность в мировой экономике, мировых финансов, мировой политике, военных раскладах – далеко не все они представлены в Совете Безопасности ООН», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент России Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) утвердился как один из самостоятельных центров многополярного мира. Глобальный план на 2025 год уже расписан.