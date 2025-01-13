Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян

Российские и белорусские керлингисты остались отстраненными до конца сезона 2024/25

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Всемирная федерация керлинга приняла решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов до конца сезона 2024/25. Решение было принято из-за опасений, что участие представителей этих стран может негативно сказаться на целостности проводимых мероприятий.

Предыдущее отстранение россиян и белорусов предполагалось до конца 2024 года. Однако, учитывая текущую ситуацию и продолжающиеся конфликты, Совет решил продлить санкции. В заявлении федерации подчеркивается, что они продолжают следить за развитием ситуации и действиями других спортивных организаций.

«Совет оставляет за собой право пересмотреть свое решение в случае необходимости», – отмечается в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали производить камни и щетки для керлинга в рамках программы импортозамещения.