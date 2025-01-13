Украинские солдаты расстреляли супружескую пару в поселке Шевченко

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские солдаты зашли в магазин на улице Новая в поселке Шевченко, что под Красноармейском, и после этого местные жители услышали звуки автоматных очередей, передает ТАСС. О случившемся рассказали беженцы, спасшиеся из поселка.

«Мы слышали какую-то возню, а затем звуки автоматных очередей. После того, как солдаты вышли, мы зашли во двор магазина, а его хозяева – Тома и ее муж – уже были мертвы», – поделились они.

Свидетели также сообщили, что соседи были вынуждены похоронить убитых на территории их собственного дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, боевиков «Азова» уничтожили при штурме села Шевченко, после чего российский триколор водрузили над освобожденным населенным пунктом, а литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России.