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Боевиков «Азова» уничтожили при штурме села Шевченко
Российские военные ликвидировали боевиков «Азова» при освобождении села Шевченко в ДНР
Российские военные успешно провели операцию по освобождению села Шевченко в ДНР, уничтожив боевиков нацбата «Азов» (признано в России террористической организацией).
Российские военные уничтожили боевиков нацбатальона «Азов» при освобождении села Шевченко в ДНР, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель командира взвода Василий Бураков. Он рассказал, что среди наемников были бойцы батальона «Азов» и штурмового батальона «Скала». Несмотря на их опыт, российские военные одержали победу в бою.
Бураков отметил, что бойцам удалось зачистить два дома, где находился противник численностью до 16 человек. Во время операции удалось захватить украинскую рацию, благодаря чему российские военные смогли отслеживать передвижения противника. Это позволило эффективно атаковать артиллерией места скопления украинских войск.
По словам Буракова, ВСУ отступали малыми группами, преимущественно ночью. В ходе штурма мирные жители, находившиеся в подвалах, объяснили свое нежелание эвакуироваться тем, что не видят интереса Украины в их спасении.
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