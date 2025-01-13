Мы уже начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России» и про «невозможность захвата территорий в 21 веке» начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и демократию и на Гренландию тоже.0 комментариев
Солдат в Стокгольме упал возле королевского дворца и напоролся на штык головой
Aftonbladet: Солдат в Стокгольме упал возле королевского дворца и напоролся на штык головой
Во время патрулирования у королевского дворца в Стокгольме военнослужащий поскользнулся и штык вонзился ему в голову, солдат выжил и находится в больнице, сообщает издание Aftonbladet.
Инцидент произошел во время патрулирования территории возле королевского дворца в Стокгольме. Солдат поскользнулся, в результате чего его собственный штык вонзился ему в голову, прибывшие на место происшествия медики смогли своевременно оказать необходимую помощь, передает «Царьград».
На место также прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые начали расследование происшествия. Спасение пострадавшего во многом считают чудом, учитывая, что штык серьезно повредил голову военнослужащего.
Пострадавший был доставлен в больницу, где успешно перенес операцию. В настоящее время он находится в стабильном состоянии.
Ранее солдат почетного караула упал в обморок во время речи Петра Порошенко на параде в День независимости Украины в Киеве.
До этого на параде в честь дня рождения британской королевы пятеро гвардейцев упали в обморок.