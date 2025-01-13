Aftonbladet: Солдат в Стокгольме упал возле королевского дворца и напоролся на штык головой

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел во время патрулирования территории возле королевского дворца в Стокгольме. Солдат поскользнулся, в результате чего его собственный штык вонзился ему в голову, прибывшие на место происшествия медики смогли своевременно оказать необходимую помощь, передает «Царьград».

На место также прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые начали расследование происшествия. Спасение пострадавшего во многом считают чудом, учитывая, что штык серьезно повредил голову военнослужащего.

Пострадавший был доставлен в больницу, где успешно перенес операцию. В настоящее время он находится в стабильном состоянии.

Ранее солдат почетного караула упал в обморок во время речи Петра Порошенко на параде в День независимости Украины в Киеве.

До этого на параде в честь дня рождения британской королевы пятеро гвардейцев упали в обморок.

