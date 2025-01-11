Лукашенко одобрил изменения в Договор о ЕАЭС

Лукашенко подписал указ об одобрении изменений в Договор о ЕАЭС от 2014 года

Tекст: Ольга Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, одобряющий проект протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года, сообщает БелТА. Этот документ утвердили в качестве основы для проведения переговоров по актуализации Договора о ЕАЭС.

Подготовка изменений базируется на необходимости обновить договор в свете правоприменительной практики. Изменения вносятся в такие области, как таможенное регулирование, торговля, конкуренция, государственные закупки, энергетика, транспортный контроль и технические регламенты.

Агентство БелТА подчеркивает, что одобрение проекта протокола имеет целью улучшение функционирования ЕАЭС и его адаптацию к текущим реалиям международного экономического взаимодействия. Это решение направлено на укрепление экономических связей между странами-участницами союза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится важным экономическим центром в многополярном мире.