ВС России вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре

Tекст: Вера Басилая

По словам военного, российские десантники начали 2025 год со штурма ангаров комбината, передает ТАСС.

В настоящее время российские военные наступают в промзоне на юго-востоке комбината, атакуя позиции ВСУ с северо-западного фланга. Боец отметил, что захват плацдармов позволил выбить противника из большинства прилегающих к третьему цеху строений, а войскам удалось с двух сторон зайти в сам цех, который является важным оборонительным узлом.

В Северном микрорайоне продолжаются боевые действия. Российские подразделения освободили две трети микрорайона, ВСУ удерживают несколько улиц и лесопосадки на западе микрорайона.

Боец также сообщил, что ВСУ сталкиваются с нехваткой снарядов и людей, что подтверждается радиоперехватами. Украинские военные используют бывших заключенных, известных как «характерники», в боевых операциях. Бои за Часов Яр вступают в завершающую стадию. По мнению российских военных, украинские силы скоро будут вытеснены из города.

Ранее российские бойцы сообщили, что штурмовики ведут бои в микрорайоне Северный Часова Яра, а до этого российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР.

Также сообщалось, что украинские СМИ получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР: Курахово, Красноармейск (Покровск), Мирноград, Часов Яр и Дзержинск (Торецк).