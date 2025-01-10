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    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

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    10 января 2025, 14:38 • Новости дня

    Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске

    ВСУ задержали итальянского пиццайоло Джанни Ченни в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянского мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни захватили украинские спецслужбы в районе Купянска, где он находился в качестве российского добровольца, пишет Today.it.

    Итальянский пиццайоло был захвачен украинским спецназом в районе Купянска Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Захват произошел примерно 7-8 августа, вероятно, в ходе операции разведслужб.

    Ченни, родившийся 19 августа 1973 года в Неаполе, ранее стал российским добровольцем.

    Портал опубликовал фотографию документа Джанни Ченни, который они называют военным билетом. Также согласно этому документу, у Ченни есть жена и двое детей.

    Ранее военный из Франции назвал причины вступления в ряды добровольцев в Донбассе.

    10 января 2025, 06:30 • Новости дня
    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации

    В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ участник шоу «Танцы» на ТНТ Раков

    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский танцор Владимир Раков, известный по участию в танцевальном шоу «Танцы» на ТНТ, ликвидирован в зоне специальной военной операции на Украине, он участвовал в боевых действиях против российских войск в составе вооруженных сил Украины; о его смерти сообщила хореограф Галина Пеха.

    Пеха сообщила, что Раков был ликвидирован 6 января «во время выполнения боевого задания». Он принимал участие в шестом сезоне шоу «Танцы» на российском телеканале ТНТ в 2019 году, дошел до полуфинала, передает РИА «Новости».

    По данным украинских СМИ, Раков служил в стрелковом батальоне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО также были ликвидированы редактор украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец.


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    10 января 2025, 03:25 • Новости дня
    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро

    Spiegel сообщил об отказе Шольца одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро

    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии Анналеной Бербок и Борисом Писториусом, пишет Spiegel со ссылкой на источники.

    Согласно данным Spiegel, в предлагаемую помощь входят системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы. Бербок и Писториусу стремились реализовать проект до выборов в Бундестаг 23 февраля, передает ТАСС.

    Планировалось провести 3 млрд евро через бюджетный комитет как дополнительные расходы, используя схему, ранее уже применявшуюся для помощи Киеву. Ведомство федерального канцлера дало понять, что не поддержит пакет. Аргументом стало нежелание ставить новое правительство перед свершившимся фактом и уверенность в наличии достаточных средств у Германии для продолжения поддержки Украины. В бюджете на 2025 год предусмотрено 4 млрд евро на эти цели.

    По данным Spiegel, в Социал-демократической партии Германии считают, что Шольц не хочет объявлять о новой помощи в разгар предвыборной кампании. Германия остается вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы планирует визит в Москву до досрочных парламентских выборов 23 февраля, однако кабмин ФРГ исключил такую возможность.

    Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus, объясняя это стремлением Германии поддерживать Украину максимально, но с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

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    10 января 2025, 11:41 • Новости дня
    ВС России вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные вытеснили подразделения ВСУ из цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре, заняв ключевые позиции и развивая наступление по основным направлениям, сообщил начальник оперштаба разведцентра с позывным «Чукча».

    По словам военного, российские десантники начали 2025 год со штурма ангаров комбината, передает ТАСС.

    В настоящее время российские военные наступают в промзоне на юго-востоке комбината, атакуя позиции ВСУ с северо-западного фланга. Боец отметил, что захват плацдармов позволил выбить противника из большинства прилегающих к третьему цеху строений, а войскам удалось с двух сторон зайти в сам цех, который является важным оборонительным узлом.

    В Северном микрорайоне продолжаются боевые действия. Российские подразделения освободили две трети микрорайона, ВСУ удерживают несколько улиц и лесопосадки на западе микрорайона.

    Боец также сообщил, что ВСУ сталкиваются с нехваткой снарядов и людей, что подтверждается радиоперехватами. Украинские военные используют бывших заключенных, известных как «характерники», в боевых операциях. Бои за Часов Яр вступают в завершающую стадию. По мнению российских военных, украинские силы скоро будут вытеснены из города.

    Ранее российские бойцы сообщили, что штурмовики ведут бои в микрорайоне Северный Часова Яра, а до этого российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР.

    Также сообщалось, что украинские СМИ получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР: Курахово, Красноармейск (Покровск), Мирноград, Часов Яр и Дзержинск (Торецк).

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    10 января 2025, 00:18 • Новости дня
    Зеленский по итогам «Рамштайна» сообщил о помощи на 2 млрд долларов для Украины
    Зеленский по итогам «Рамштайна» сообщил о помощи на 2 млрд долларов для Украины
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам заседания контактной группы в формате «Рамштайн» решено предоставить Украине дополнительные пакеты военной помощи на сумму 2 млрд долларов, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что встреча была «хорошей», удалось получить «очень хороший результат». Он пояснил: «Плюс 2 млрд долларов дополнительных пакетов помощи для Украины». Также в ходе мероприятия была утверждена стратегия поддержки Киева на 2025 год, что, по словам Зеленского, имеет важное значение для страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 января прошло 25-е заседание группы на авиабазе Рамштайн в Германии. Politico указала, что нынешний министр обороны США Ллойд Остин, посетивший Германию для своей последней встречи с союзниками, покинет пост в ближайшее время. Politico отмечает, что Остин был ключевой фигурой и основателем группы, и ни одна страна пока не выразила желания взять на себя его роль.

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    10 января 2025, 12:55 • Новости дня
    Украина представила военную стратегию на 2025 год

    Умеров: Киев на встрече в формате «Рамштайн» представил военную стратегию на 2025 год

    Украина представила военную стратегию на 2025 год
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» Киев представил военную стратегию на 2025 год, включающую стабилизацию линии фронта и укрепление обороноспособности страны, сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров.

    По словам Умерова, среди главных пунктов стратегии выделены стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны и усиление защиты неба и морских путей. Министр также отметил важность асимметричного ответа «на попытки ВС России добиться превосходства», передает РИА «Новости».

    Умеров подчеркнул, что стратегия включает в себя четыре ключевых направления, которые должны помочь Украине в укреплении своей обороны и обеспечении безопасности на фоне продолжающегося конфликта. Он заявил, что данные меры необходимы для поддержания устойчивости и защиты территориальной целостности страны.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии министерства обороны в декабре 2024 года отметил успехи российских войск в освобождении 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год, что подчеркивает важность представленных мер для Киева.

    Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что обстановка на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для украинских войск.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о потерях ВСУ, которые составили около миллиона человек убитыми и ранеными.

    Президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны заявил о важности достижения целей специальной военной операции и выразил уверенность в успехе российских военных.

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    10 января 2025, 00:47 • Новости дня
    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом

    Мелони на встрече в Риме пообещала Зеленскому продолжить поддержку Украины со стороны Италии

    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме подтвердила поддержку Украины, пообещав создание лучших условий для достижения мира, сообщил правительственный Дворец Киджи.

    Мелони в четверг встретилась в Риме с Зеленским. В ходе встречи, которая продолжалась около часа, Мелони подчеркнула, что Италия продолжит всестороннюю поддержку Украины. Она заявила, что Италия будет оказывать помощь, создавая «для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира».

    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом. В пятницу его примет президент страны Серджо Маттарелла, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о готовности страны участвовать в миссии миротворцев на Украине. Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни считает такое обсуждение преждевременным. Таяни также заявил, что если российские войска продолжат наступать, Зеленскому «придется пойти на уступки», чтобы ситуация не ухудшилась.

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    10 января 2025, 06:35 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины прозвучала воздушная тревога, в украинской столице произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Взрыв также был слышен в районе города Черкассы, передает ТАСС.

    Сирены воздушной тревоги работают еще в шести областях: Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой.

    Напомним, в ночь на пятницу уже сообщалось о взрывах в Киеве.

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    9 января 2025, 22:25 • Новости дня
    Маск счел сильное лидерство в США условием урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине возможно при условии наличия сильного лидерства внутри США, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Во время онлайн-дискуссии с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск заявил: «Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов».

    Он выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп способен решить украинский конфликт «довольно быстро». Тем не менее Маск отказался комментировать, каким образом Трамп намерен добиться этого, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кит Келлог, будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине, поставил цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

    Financial Times пишет, что команда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями. Трамп заявил о своем желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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    10 января 2025, 11:29 • Новости дня
    Глава Минобороны Польши сообщил о негативном настрое по Украине после «Рамштайна»

    Tекст: Вера Басилая

    После встречи «Рамштайн» настрой группы западных стран остается негативным из-за тяжелой ситуации для Украины на линии фронта и усталости украинцев от военного конфликта с Россией, сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что ситуация на линии фронта действительно тяжелая. Усталость от войны на Украине достигла значительных масштабов, по его словам, людям уже надоело продолжение военных действий. Он отметил, что эти факторы способствуют общему негативному настроению среди участников встречи, передает ТАСС.

    Напомним, 9 января на авиабазе Рамштайн в ФРГ состоялось заседание контактной группы по координации военных поставок Украине, которое может стать последним в этом формате из-за изменений в подходах новой администрации в Белом доме.

    Владимир Зеленский сообщил, что по итогам заседания решено предоставить Украине дополнительные пакеты военной помощи на 2 млрд долларов.

    Однако канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии.

    Между тем газета ВЗГЛЯД сообщала, что смена министра обороны США Ллойда Остина может повлиять на координацию поставок вооружений для Украины, что вызывает обеспокоенность среди западных союзников.

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    10 января 2025, 10:46 • Новости дня
    При обстреле ВСУ супермаркета в Донецке ранены четыре человека

    ВСУ нанесли удар по супермаркету в Донецке, ранены четыре человека

    При обстреле ВСУ супермаркета в Донецке ранены четыре человека
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела со стороны ВСУ супермаркета в Киевском районе Донецка пострадали четыре человека, повреждены также офисы и жилые дома, сообщили в оперативных службах.

    По данным оперативных служб, четверо получили ранения после удара по супермаркету Донецка, который нанесли украинские военные утром в пятницу, передает ТАСС.

    Обстрел произошел в Киевском районе Донецка. Помимо супермаркета, в зоне поражения оказались офисные здания и жилые дома. В результате обстрела были повреждены более десяти автомобилей.

    Вооруженные силы Украины в четверг 25 раз обстреляли ДНР, выпустив 75 снарядов. Ранее в среду при обстреле ДНР были ранены три мирных жителя, включая ребенка.

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    10 января 2025, 05:43 • Новости дня
    Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В Ростовской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено 16 БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    «Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    В селе Чалтырь из-за атаки загорелись частный дом и припаркованные рядом машины, в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия, в хуторе Крюков повреждено семь жилых домов и школа.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали Воронежскую и Брянскую области.

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    10 января 2025, 07:48 • Новости дня
    Стало известно о боях штурмовиков в микрорайоне Северный Часова Яра

    Tекст: Александра Юдина

    Штурмовики отряда «Русь» 88-й бригады «Эспаньола», входящей в состав группировки войск «Юг» ВС России, действуют в микрорайоне Северный города Часов Яр, где сталкиваются с атаками дронов, рассказал командир штурмового взвода данного отряда с позывным «Миссионер».

    По его словам, бои в частном секторе микрорайона осложнены частыми атаками противника с использованием FPV-дронов и ветхостью местных домов, которые используются как укрытия, передает РИА «Новости».

    «Мы сейчас находимся на направлении Часов Яр, микрорайон Северный. Обстановка там крайне сложная из-за атак FPV-дронов. Специфика местности в том, что это частный сектор, а не городские многоэтажки. Дома очень ветхие, соответственно, укрытия из них так себе», – подчеркнул боец.

    Военнослужащий также отметил, что необходимо постоянно вести наблюдение за противником с воздуха, так как это не позиционные бои. В условиях, где постоянно идет огневой контакт, сложно оперативно идентифицировать «свой/чужой», особенно в темное время суток.

    Он добавил, что из-за перемешивания боевых порядков российских войск и ВСУ возникает специфическая ситуация, к которой необходимо приспосабливаться.

    Ранее российские штурмовики при поддержке дронов уничтожили и взяли под контроль позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР. До этого ВС России прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.

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    9 января 2025, 21:24 • Новости дня
    Российские штурмовики захватили позиции ВСУ в районе Тернов

    Российские войска взяли позиции украинской армии в Тернах в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовики при поддержке дронов уничтожили и взяли под контроль позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, штурмовики 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» успешно нейтрализовали противника благодаря поддержке ударных и разведывательных беспилотников.

    Бой в ближнем стрелковом контакте произошел в зоне проведения специальной военной операции. Основной задачей была нейтрализация украинских позиций в лесистой местности, что было успешно выполнено благодаря слаженной работе штурмовиков и расчетов беспилотников, сообщили в ведомстве.

    Информация о вскрытых огневых позициях и характере действий войск противника своевременно передавалась командирам штурмовых групп. Это позволяло оперативно реагировать на изменения на поле боя и корректировать действия в реальном времени.

    В сообщении Минобороны отмечается, что работа российских дронов препятствовала украинским военным отвечать на удары и свободно перемещаться между своими позициями, что в значительной степени обеспечило успех операции.

    Ранее российские войска укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий, и продвинулись в сторону Ямполовки.

    До этого ВС России прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.

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    10 января 2025, 10:05 • Новости дня
    Взятый в плен в Курской области боец ВСУ рассказал об отказе в эвакуации

    Украинский пленный Владимир Петренко заявил об отказе командования эвакуировать его подразделение в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский военнослужащий Владимир Петренко, взятый в плен в Курской области, сообщил, что его подразделение безуспешно запрашивало эвакуацию после поражения, но командование отказало в помощи.

    Петренко, взятый в плен во время штурмовых действий в Курской области, сообщил об отказе в эвакуации от командования, передает ТАСС. По его словам, их подразделение должно было направиться в Курск, но по пути их атаковали, после чего старший приказал отступать. Однако командование не одобрило это решение и приказало окапываться на позиции.

    Пленный рассказал, что после прибытия на указанную точку часть его подразделения уже была потеряна. Они запросили эвакуацию, но командование не предоставило помощи, оставив их на месте с приказом ожидать. Им велели: «Там будьте и ожидайте».

    В плену с Петренко, по его словам, обращаются хорошо и уже оказали медицинскую помощь.

    Отметим, накануне ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области, а в ходе неудачной контратаки сдались в плен 26 украинских военных, причем четверо – только за последние сутки.

    Российские разведчики обнаружили, что эвакуационная группа ВСУ выбросила раненых солдат на открытом поле у Курска, оставив их без помощи.

    Ранее пленный боец ВСУ Михаил Костюк рассказал, что их командование оставило в Сумской области после отказа выполнять задание по минированию территории.

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    • У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

      Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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