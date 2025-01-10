Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.4 комментария
Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске
ВСУ задержали итальянского пиццайоло Джанни Ченни в Харьковской области
Итальянского мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни захватили украинские спецслужбы в районе Купянска, где он находился в качестве российского добровольца, пишет Today.it.
Итальянский пиццайоло был захвачен украинским спецназом в районе Купянска Харьковской области, передает РИА «Новости».
Захват произошел примерно 7-8 августа, вероятно, в ходе операции разведслужб.
Ченни, родившийся 19 августа 1973 года в Неаполе, ранее стал российским добровольцем.
Портал опубликовал фотографию документа Джанни Ченни, который они называют военным билетом. Также согласно этому документу, у Ченни есть жена и двое детей.
Ранее военный из Франции назвал причины вступления в ряды добровольцев в Донбассе.