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    Трамп превратит Мексику в американскую Украину
    В Совфеде отреагировали на претензии Литвы на Калининград
    Захарова назвала Науседу «дурилкой картонной» за заявление о «Малой Литве»
    Песков обвинил Литву в территориальных притязаниях на Россию
    Украина представила военную стратегию на 2025 год
    Захарова нашла «бородатый фейк» о Ленине в докладе ЕС
    Бундестаг солгал о недопуске наблюдателей ОБСЕ на выборы в Грузию
    Чешский хоккеист Недоманский назвал русских «примитивной нацией»
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    22 комментария
    10 января 2025, 14:22 • Новости дня

    Чешский хоккеист Недоманский назвал русских «примитивной нацией»

    Чешский хоккеист Недоманский назвал русских «примитивной нацией»
    @ RUDI BLAHA/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чемпион мира по хоккею 1972 года из Чехии Вацлав Недоманский заявил, что считает русских «примитивной нацией».

    Недоманский отметил, что за исключением некоторых гениальных личностей, таких как писатели или композиторы, он считает русских «примитивной нацией», пишет Idnes, передает RT.

    «Когда я играл против русских, немногие из них были психически здоровы», – заявил хоккеист. Недоманский добавил, что некоторые чешские спортсмены поддерживали дружеские отношения с советскими коллегами. Однако сам он никогда не стремился к общению с ними и не поддерживал такие связи.

    Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что желает скорейшего возвращения сборной России к соревнованиям. IIHF объявила, что в начале февраля будет решено, смогут ли сборные России и Белоруссии участвовать в чемпионате мира 2026 года.

    9 января 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 4,5 трлн рублей на коммунальную инфраструктуру

    Путин заявил о выделении 4,5 трлн рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ до 2030 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    До 2030 года на федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выделят 4,5 трлн рублей, сообщил в рамках совещания с правительством президент России Владимир Путин.

    Особое внимание будет уделено модернизации объектов питьевого водоснабжения, что Путин назвал одним из ключевых направлений проекта, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Путин поручил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину контролировать исполнение этих задач, особенно в регионах с наиболее острыми проблемами водоснабжения.

    В рамках этого проекта выделено федеральное финансирование в размере 53 млрд рублей, что позволит завершить модернизацию 2 тыс. объектов в течение шести лет.

    Президент потребовал от министра энергетики Сергея Цивилева и министра транспорта Романа Старовойта предоставить комментарии по поводу проблем с водоснабжением, которые особенно актуальны в некоторых регионах страны. «Прошу вас держать это на особом контроле», – сказал Путин, акцентируя внимание на важности этих задач.

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    10 января 2025, 04:22 • Новости дня
    Президент Литвы заявил о претензиях на Калининград

    Президент Литвы Науседа назвал Калининград исторически литовским городом

    Президент Литвы заявил о претензиях на Калининград
    @ Jussi Nukari/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство переименованием музея в Калининградской области, заявляя, что город исторически литовский и что «Караляучюс никогда не станет Калининградом».

    Науседа заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли». Он призвал сохранить «там последние следы литовской культуры». Поводом для его высказываний стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды, передает РИА «Новости».

    Музей литовского поэта XVIII века переименован в Литературный музей с учетом роста числа проходящих в нем мероприятий, связанных с творчеством российских поэтов и писателей, передает ТАСС.

    Науседа заявил, что Калининград якобы является исторически литовским городом, и должен, по его мнению, называться Караляучюсом: «Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом».

    Кенигсберг был освобожден Красной армией 9 апреля 1945 года. По итогам Ялтинской и Потсдамской конференций вошел в состав СССР. В апреле 1946 года была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, затем ее административный центр переименовали в Калининград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве уже неоднократно возобновлялись призывы пересмотреть статус Калининграда. Кроме того, в 2022 году Литва была готова перекрыть российский транзит в Калининград, но отказалась от этого под давлением Брюсселя.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    10 января 2025, 06:30 • Новости дня
    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации

    В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ участник шоу «Танцы» на ТНТ Раков

    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский танцор Владимир Раков, известный по участию в танцевальном шоу «Танцы» на ТНТ, ликвидирован в зоне специальной военной операции на Украине, он участвовал в боевых действиях против российских войск в составе вооруженных сил Украины; о его смерти сообщила хореограф Галина Пеха.

    Пеха сообщила, что Раков был ликвидирован 6 января «во время выполнения боевого задания». Он принимал участие в шестом сезоне шоу «Танцы» на российском телеканале ТНТ в 2019 году, дошел до полуфинала, передает РИА «Новости».

    По данным украинских СМИ, Раков служил в стрелковом батальоне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО также были ликвидированы редактор украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец.


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    10 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву
    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российскому певцу и актеру Алексею Воробьеву, которому пришлось эвакуироваться из своего дома в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров, стоит вернуться в Россию, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Толмачев.

    «Среди кадров из пылающего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Алексея Воробьева», – приводит слова депутата РИА «Новости».

    По его словам,«голливудское жилье под угрозой, сама «фабрика грез» охвачена огнем». Толмачев считает, что сейчас настало время возвращаться в Москву «У нас свежо во всех смыслах», – заявил он.

    Парламентарий подчеркнул, что в России активно развиваются современные киностудии, а индустрия кино снова набирает обороты. Он добавил, что в России не только безопаснее, но и «перспективы лучше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Воробьев сообщил, что был вынужден эвакуироваться из своего дома в Лос-Анджелесе. В округе Лос-Анджелес бушующие лесные пожары заставили власти эвакуировать почти 180 тыс. человек и ввести предупреждения о возможной эвакуации для еще 200 тыс. жителей.

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    10 января 2025, 03:25 • Новости дня
    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро

    Spiegel сообщил об отказе Шольца одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро

    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии Анналеной Бербок и Борисом Писториусом, пишет Spiegel со ссылкой на источники.

    Согласно данным Spiegel, в предлагаемую помощь входят системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы. Бербок и Писториусу стремились реализовать проект до выборов в Бундестаг 23 февраля, передает ТАСС.

    Планировалось провести 3 млрд евро через бюджетный комитет как дополнительные расходы, используя схему, ранее уже применявшуюся для помощи Киеву. Ведомство федерального канцлера дало понять, что не поддержит пакет. Аргументом стало нежелание ставить новое правительство перед свершившимся фактом и уверенность в наличии достаточных средств у Германии для продолжения поддержки Украины. В бюджете на 2025 год предусмотрено 4 млрд евро на эти цели.

    По данным Spiegel, в Социал-демократической партии Германии считают, что Шольц не хочет объявлять о новой помощи в разгар предвыборной кампании. Германия остается вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы планирует визит в Москву до досрочных парламентских выборов 23 февраля, однако кабмин ФРГ исключил такую возможность.

    Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus, объясняя это стремлением Германии поддерживать Украину максимально, но с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность.

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    9 января 2025, 23:59 • Новости дня
    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации

    Заболевшая пневмонией фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом в Мар-а-Лаго до инаугурации

    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на тяжелую пневмонию, захотела организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, сообщило Bloomberg.

    Встреча должна пройти в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По информации Bloomberg, представители Евросоюза и самого Трампа уже провели предварительные переговоры. Однако, пока неизвестно, удастся ли организовать визит. Организация встречи усложняется тем, что фон дер Ляйен пытается оправиться от тяжелой формы пневмонии. С момента праздников она не вернулась из Германии в Брюссель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сообщалось, что фон дер Ляйен заболела воспалением легких, из-за чего не сможет исполнять свои обязанности в течение первых двух недель января. Трамп вступает в должность 20 января.

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    10 января 2025, 11:18 • Новости дня
    В Совфеде отреагировали на претензии Литвы на Калининград

    Сенатор Климов: Претензии Литвы на Калининград могут привести к очень тяжелым для Вильнюса правовым последствиям

    В Совфеде отреагировали на претензии Литвы на Калининград
    @ Soeren Stache/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сначала Вильнюс пытается перекрывать транзит в Калининградскую область, а теперь на повестке снова появились территориальные претензии. Это ставит вопрос о жизнеспособности тех договоренностей, которые были достигнуты между Литвой и Россией в начале 2000-х годов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал Калининград «исторически литовским городом».

    «Заявление Гитанаса Науседы о Калининграде – это очередной рецидив русофобии литовских деятелей. Впрочем, у подобного рода выступлений могут быть очень тяжелые для Вильнюса правовые последствия», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Он напомнил о переговорах между Россией и Литвой в начале 2000-х годов. Тогда балтийская республика стремилась стать членом НАТО и ЕС, однако препятствием к этому для нее был как раз вопрос Калининградской области. В результате Москва и Вильнюс пришли к соглашению. «Российская сторона давала согласие на вступление Литвы в Североатлантический альянс и затем в Евросоюз, а та в обмен гарантировала транзит пассажиров и грузов в эксклав», – уточнил парламентарий.

    Таким образом, с подписанием соответствующих документов должен был быть положен конец территориальным разногласиям и любым претензиям Вильнюса, добавил Климов. «Литву приняли в НАТО именно потому, что она благодаря соглашениям с Москвой продемонстрировала урегулирование ситуации», – указал спикер.

    Однако, заметил сенатор, Вильнюс сначала стал нарушать условия и пытался перекрывать транзит в Калининградскую область, а теперь в повестке появились и территориальные претензии, что ставит под вопрос жизнеспособность прошлых договоренностей. «Президент должен быть отцом нации. А Науседу трудно назвать таковым. Он скорее губитель своего народа и остатков того, что когда-то было Литовской Советской Социалистической Республикой», – подчеркнул парламентарий.

    Он предостерегает власти Литвы: «Любые попытки реализовать претензии закончатся очень плохо для всех, кто этим займется». «На этом фоне литовскому народу стоило бы задуматься, отвечает ли национальным интересам поведение такого рода деятелей, как Науседа», – заключил Климов.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство переименованием музея в Калининградской области. «Что будет дальше? Сожжение книг? Решение России переименовать музей, посвященный Кристионасу Донелайтису, классику литовской литературы, – это очередная неприемлемая попытка переписать историю», – написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    «Хотя древние жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно ушли, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить. Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!» – высказался он.

    Музей литовского поэта XVIII века в поселке Чистые Пруды Нестеровского района по рекомендации правительства региона был переименован в Литературный музей с учетом роста числа проходящих в нем мероприятий, связанных с творчеством российских поэтов и писателей.

    Стоит отметить: литовские националисты считают, что Калининградская область должна принадлежать Литве. В республике создана целая отрасль исторической мифологии о «Малой Литве», которая якобы была незаконно отторгнута, но когда-нибудь вернется в состав своей «матери».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как укрепляется Калининградская область, отделенная от остальной России не только границами, но и санкциями враждебных государств.

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    9 января 2025, 15:38 • Новости дня
    Эксперт: Армения решила идти по тем же граблям, что и Украина

    Политолог Корнилов спрогнозировал последствия евроинтеграции для Армении

    Эксперт: Армения решила идти по тем же граблям, что и Украина
    @ FRANCOIS LENOIR/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Армения будет идти по тем же граблям, по которым шла Украина. Это саморазрушительный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Однако он не исключил, что со временем страна свернет с антироссийского курса, как это сделала Грузия. В четверг правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в Евросоюз.

    «Армения добивается того, чтобы встать на путь евроинтеграции Украины. Ереван уже получил частичные последствия от своего геостратегического выбора, утратив Нагорный Карабах. Думаю, по мере дальнейшего продвижения к ЕС Армения будет идти по тем же граблям, по которым шла Украина. Дурной пример заразителен», – рассказал директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

    По его словам, Армения войдет в число стран, которые уже много лет ожидают своей очереди на вступление в ЕС. При этом он не исключил, что для нее могут сделать некоторые послабления. «У Евросоюза свои подходы к стандартам по принятию того или иного государства на различные уровни интеграции. И чем больше Армения будет проявлять антироссийский курс, тем больше будет получать формальных преференций от Брюсселя», – пояснил эксперт.

    Впрочем, он не исключил, что когда-то Армения «свернет с этого пагубного пути, насмотревшись на примеры подходов Брюсселя к странам постсоветского пространства». Такой пример, по его словам, продемонстрировала Грузия.

    Ранее кабинет министров Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в Европейский союз, теперь его предстоит обсудить в парламенте страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что это не означает автоматического вступления Армении в ЕС. «Решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума», – отметил Пашинян. Однако до его проведения планируется обсуждение дорожной карты с Европейским союзом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал принятое армянским правительством решение суверенным правом Армении. При этом он отметил, что для этой страны выгодно участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По словам представителя Кремля, одновременное участие в двух этих организациях вряд ли возможно. «Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там – другие нормы», – напомнил Песков.

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    9 января 2025, 14:58 • Новости дня
    Экономист подсказал россиянам, куда вложить 1 млн рублей

    Экономист предложил россиянам вложить 1 млн рублей в депозиты и акции

    Tекст: Александра Юдина

    Экономист Александр Разуваев предложил выгодно вложить 1 млн рублей, рекомендуя вклады под 21–23% и акции, отметив возможность вложения в золото и иностранные активы.

    По его словам, наиболее простой способ – положить деньги на вклад под 21–23% годовых в надежном банке, передает «Газета.Ru».

    «Если держать на вкладе 1 млн рублей год, можно заработать 210–230 тыс. рублей, но не забудьте, что теперь проценты по вкладам от 1 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 13% за вычетом необлагаемой суммы», – подчеркнул Разуваев.

    Экономист также предложил рассмотреть более диверсифицированный подход: половину суммы хранить на депозите, а остальные деньги разделить между вложениями в золото и акции крупных компаний, таких как ЛУКОЙЛ, Роснефть, Positive Technologies или Сбербанк. Он подчеркнул, что при благоприятной рыночной ситуации доходность от акций может достигать 30–40% в год.

    Разуваев отметил, что выбор стратегии зависит от аппетита к риску: более консервативные инвесторы могут выбрать депозиты, а те, кто не боится рисковать, могут попробовать торговлю на фондовом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие российские банки планируют запустить социальные вклады для граждан с невысокими доходами до июля 2025 года, предлагая выгодные ставки для сумм до 50 тыс. руб., которые можно пополнять и снимать без потери процентов.

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    9 января 2025, 21:32 • Новости дня
    Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

    Актер «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов скончался в Петербурге на 61-м году жизни

    Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей»
    @ kinopoisk.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге на 61-м году жизни скончался известный актер театра и кино Анатолий Хропов, участвовавший в более чем 100 кинопроектах, включая сериалы «Папины дочки» и «Улицы разбитых фонарей».

    Как передает ТАСС, актер Анатолий Хропов, известный по ролям в сериалах «Папины дочки» и «Улицы разбитых фонарей», умер в Петербурге на 61-м году жизни. Сообщение о его смерти появилось на странице театральной мастерской «АСБ». В нем говорится: «Печальная новость. В ночь с 5 на 6 января от нас ушел талантливый артист и замечательный человек Анатолий Хропов».

    Прощание с актером состоится 11 января в городском крематории в 12:50 по московскому времени. Анатолий Хропов родился 30 сентября 1964 года и окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1989 году. За свою карьеру он снялся в более чем ста кинопроектах, включая такие сериалы, как «Бандитский Петербург» и «Морские дьяволы».

    Кроме работы в кино, Хропов играл в нескольких театрах, таких как театр «Особняк» и Театр комедии имени Н.П. Акимова. Он также был мастером дубляжа, подарив свой голос Филиппу Сеймуру Хоффману в фильмах «Самый опасный человек» и «Голодные игры».

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    10 января 2025, 09:42 • Новости дня
    Захарова нашла «бородатый фейк» о Ленине в докладе ЕС

    Захарова обвинила ЕС в использовании фейковой цитаты Ленина в докладе Ниинисте

    Захарова нашла «бородатый фейк» о Ленине в докладе ЕС
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова обвинила Европейский союз в использовании фейковых цитат Владимира Ленина в официальном докладе, который подготовил экс-президент Финляндии Саули Ниинисте.

    В своем Telegram-канале она разоблачила использование фейковой цитаты Владимира Ленина в документе ЕС. Захарова отметила, что в предисловии к докладу, подготовленному бывшим финским президентом Саули Ниинисте, была приведена цитата, приписываемая Ленину: «Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь – продолжайте, если наткнетесь на сталь – остановитесь».

    Захарова назвала эту цитату «бородатым фейком», который, по ее мнению, был введен в текст для усиления эффекта. Она подчеркнула, что подобные неточности не являются редкостью в докладах ЕС, и вспомнила, что Ниинисте неоднократно использовал фейковые заявления и цитаты.

    В качестве примера дипломат привела случай 2014 года, когда Саули Ниинисте «придумал» русскую пословицу «казак забирает все, что плохо лежит».

    Захарова выразила недоумение, почему в тексте был использован этот вымысел, и обратила внимание на частое использование фейков в политической деятельности экс-президента Финляндии.

    Напомним, в НАТО решили создать стратегию для противодействия «гибридным атакам» России. Финляндия с начала года стала председателем оборонного сотрудничества стран Северной Европы, ее председательство в NORDEFCO продлится до конца 2025 года.

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    9 января 2025, 20:08 • Новости дня
    Захарова предложила Зеленскому тушить пожары в Калифорнии

    Захарова в шутку предложила Зеленскому помочь США в тушении пожаров в Калифорнии

    Захарова предложила Зеленскому тушить пожары в Калифорнии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Мария Захарова в ироничной форме предложила Владимиру Зеленскому оказать помощь США в тушении калифорнийских пожаров, намекая на прежние обещания Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет Газета.ru, в своем Telegram-канале предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому вмешаться в ситуацию с пожарами в Калифорнии и помочь США в их ликвидации.

    Захарова намекнула на предыдущие обещания украинского президента о помощи. Она напомнила, что ранее Агентство США по международному развитию передало Украине противопожарное оборудование, включая огнетушители и бензопилы. В связи с этим Захарова предложила Зеленскому организовать новую инициативу – «Rain from Ukraine» («Дождь с Украины»), в продолжение прошлой кампании «Grain from Ukraine».

    Она подчеркнула, что, по ее мнению, Зеленский реализовал только одну программу с помощью «англосаксонских ультралибералов» – «Pain from Ukraine» («Боль с Украины»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, в округе Лос-Анджелес продолжаются масштабные пожары, уже унесшие жизни пяти человек, площадь возгорания превысила 10 тыс. га, уничтожив более 1 тыс. строений. В частности, стихия стерла дома Джона Гудмена, Билли Кристалла, Юджина Леви, сына действующего президента США Джо Байдена Хантера и Пэрис Хилтон.

    Илон Маск согласился с критикой в адрес властей Калифорнии, которые оказались неспособными эффективно справиться с пожарами в штате.


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    9 января 2025, 19:52 • Новости дня
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями, пишет Financial Times (FT).

    Как пишет FT, команда Трампа пересмотрела свой подход к урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. Европейские чиновники, участвующие в переговорах с будущей администрацией США, отмечают, что Трамп и его команда стремятся выглядеть сильными. «Они одержимы силой и желанием выглядеть сильными, поэтому пересматривают подход к Украине», – подчеркнул один из чиновников.

    Несмотря на это, в команде Трампа пока нет четкого плана разрешения конфликта, пишет издание. Однако заявления Трампа о том, что конфликт удастся разрешить за шесть месяцев, указывают на намерение продолжать поддерживать Украину после его инаугурации, отмечается в материале. Это заявление сильно отличается от его предвыборного обещания урегулировать конфликт за сутки.

    Европейские партнеры восприняли слова Трампа как признак того, что его администрация не собирается немедленно отказаться от поддержки Киева, пишет FT. В администрации Трампа также опасаются негативных последствий, если действия на Украине будут сравниваться с «катастрофическим выводом войск из Афганистана» при Джо Байдене.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине, а канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желании Трампа завершить украинский конфликт.

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    9 января 2025, 22:55 • Новости дня
    Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией

    EASA ужесточило рекомендации по полетам над Россией из-за катастрофы в Казахстане

    Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейское агентство по авиационной безопасности ужесточило рекомендации по полетам над Россией после крушения самолета из Баку для авиакомпаний из Евросоюза, а также авиаперевозчиков третьих стран, сертифицированных регулятором ЕС по авиабезопасности, следует из заявления организации.

    Новые рекомендации касаются авиакомпаний из Евросоюза и третьих стран, сертифицированных EASA, и содержат указание не использовать российское воздушное пространство западнее 60-го меридиана восточной долготы на всех уровнях полета, передает РИА «Новости».

    Рекомендации охватывают зоны полетной информации Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Самары. Они действуют до 31 июля 2025 года, но могут быть пересмотрены ранее в зависимости от оценки ситуации EASA. В документе также отмечается, что в настоящее время европейские авиакомпании не выполняют полеты в Россию, в отличие от авиакомпаний из других стран.

    Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря, когда самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане.

    Ранее азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы Баку-Казань-Баку из-за проблем с воздушным пространством над Казанью. До этого авиакомпания приостановила полеты в семь российских городов, включая Сочи и Уфу, из-за катастрофы самолета Embraer 190, выполнявшего полет из Баку в Грозный и разбившегося в Казахстане.

    В Росавиации сообщили, что обстановка в районе Грозного в момент крушения самолета возле Актау была крайне сложной из-за атак украинских дронов.

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    9 января 2025, 18:09 • Новости дня
    В Польше допустили занятие Россией всей территории Украины

    Mysl Polska: Россия может занять всю территорию Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне экономических трудностей и поражений на фронте Украина может потерять всю свою территорию, пишет польское издание Mysl Polska.

    В статье польского издания Mysl Polska говорится, что Россия может занять всю Украину. «Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину», – подчеркивается в материале, передает РИА «Новости».

    Автор также указал, что Россия не была инициатором конфликта – Москва защищала свою безопасность, отвечая на активизацию на Украине подразделений ЦРУ и натовских инструкторов.

    Кроме того, в статье отмечается экономическое банкротство Украины и ее поражения на фронте, что ведет к усталости западных партнеров от необходимости финансирования Киева. Также обсуждается возможность начала мирного процесса, несмотря на запрет Зеленского вести диалог с Россией и все реже звучащее требование о возвращении к границам 1991 года.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил необходимость обсуждать территориальные вопросы с Украиной в рамках текущего конфликта, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности.

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