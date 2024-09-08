Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Лавров прибыл в Саудовскую Аравию с рабочим визитом
Глава МИД России Сергей Лавров в воскресенье прибыл в Саудовскую Аравию, самолет министра приземлился в аэропорту столицы королевства Эр-Рияда.
Лавров в понедельник примет участие в министерском заседании диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, передает ТАСС. Также у него запланирован ряд двусторонних встреч.
Ожидается, что стороны обсудят вопросы региональной и международной повестки, в том числе укрепление безопасности в зоне Персидского залива, урегулирование кризисов, координацию на рынке углеводородов, реализацию совместных проектов, расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также атомную энергетику.
Ранее Лавров и глава МИД Турции обсудили положение дел на Ближнем Востоке.