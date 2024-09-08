Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Названы имена погибших при ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве офицеров
В результате российского удара по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве погиб ряд украинских офицеров, пишут украинские СМИ.
Среди погибших значатся подполковники Андрей Назаренко и Сергей Дюдюк, майор Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна».
Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271. Ранее британский эксперт назвал удар по Полтаве тяжелым ударом по ценным кадрам ВСУ.