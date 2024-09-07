Шор: Пауза в работе «Золотой короны» не помешает в выплатах в Гагаузии

Tекст: Алексей Дегтярев

«Что касается нашего проекта с надбавками пенсионерам и бюджетникам Гагаузии, пенсионерам Тараклии и Оргеева, хочу всех успокоить, все остается в силе», – сказал Шор ТАСС.

По его словам, начисление надбавок не связано с «Золотой короной», помощь гражданам продолжится, санкции не способны этому помешать, заключил он.

Ранее в августе молдавских провайдеров интернета обязали блокировать ресурсы российского ПАО «Промсвязьбанк», через которого свыше 30 тыс. пенсионеров и бюджетников Гагаузии получали финансовую помощь.