Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Шор: Пауза в работе «Золотой короны» не помешает в выплатах в Гагаузии
Проект поддержки пенсионеров в Гагаузии не затронет приостановка системы денежных переводов «Золотая корона» в Молдавии, заявил лидер блока «Победа» Илан Шор.
«Что касается нашего проекта с надбавками пенсионерам и бюджетникам Гагаузии, пенсионерам Тараклии и Оргеева, хочу всех успокоить, все остается в силе», – сказал Шор ТАСС.
По его словам, начисление надбавок не связано с «Золотой короной», помощь гражданам продолжится, санкции не способны этому помешать, заключил он.
Ранее в августе молдавских провайдеров интернета обязали блокировать ресурсы российского ПАО «Промсвязьбанк», через которого свыше 30 тыс. пенсионеров и бюджетников Гагаузии получали финансовую помощь.