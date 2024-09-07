Лихачев доложил Путину об итогах визита Гросси

Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму

Tекст: Дарья Григоренко

На опубликованных кадрах пресс-службы Кремля видно, как российский лидер, находясь в своем рабочем кабинете, совершил несколько кликов мышью, тем самым отдав свой голос на выборах депутатов Московской городской думы, передает ТАСС.

«8 сентября в России – единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня», – сказал Путин после своего участия в выборах. «Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно», – отметил российский лидер.

Напомним, в марте этого года глава государства уже голосовал онлайн на президентских выборах, а в предыдущие годы также принимал участие в осенних выборах дистанционно, в том числе на выборах мэра Москвы.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен принять участие в едином дне голосования на выборах в Московскую городскую думу.

В пятницу сообщалось, что более 1,5 млн москвичей проголосовали электронно на выборах депутатов Мосгордумы за первые девять часов.