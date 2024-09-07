Лихачев доложил Путину об итогах визита Гросси

  • Новость часаВСУ потеряли более 280 человек в Курской области за сутки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый глава МИД Украины силен своей особенной наглостью
    «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ
    Подполье сообщило об ударе ВС России по иностранным инструкторам под Николаевом
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    ВС России поразили цех производства «Паляниц» и аэродром ВСУ
    Медведев оценил, стоит ли ждать сюрпризов от Харрис
    Васильев: Инициатива запрета мигрантам привозить семьи – это запрос избирателей
    Американский журналист: Вашингтон недоволен действиями Киева
    В армию России за два года поставили более 9,1 млн некачественных сухпайков
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Американские выборы решат, быть ли мировой войне

    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    7 сентября 2024, 14:43 • Новости дня

    Лихачев доложил Путину об итогах визита Гросси

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал президенту Владимиру Путину об итогах визитов главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую и Запорожскую АЭС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что личных контактов у Путина и Гросси не было, передает РИА «Новости».

    Накануне Лихачев и Гросси провели рабочую встречу в Калининграде. Стороны обсудили безопасность российских АЭС. Также Лихачев также указал главе МАГАТЭ, что Россия ожидает адекватной реакции организации на недавние атаки ВСУ на ЗАЭС.

    6 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дистанционно принял участие в едином дне голосования, отдав свой голос на выборах депутатов восьмого созыва Московской городской думы.

    На опубликованных кадрах пресс-службы Кремля видно, как российский лидер, находясь в своем рабочем кабинете, совершил несколько кликов мышью, тем самым отдав свой голос на выборах депутатов Московской городской думы, передает ТАСС.

    «8 сентября в России – единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня», – сказал Путин после своего участия в выборах. «Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно», – отметил российский лидер.

    Напомним, в марте этого года глава государства уже голосовал онлайн на президентских выборах, а в предыдущие годы также принимал участие в осенних выборах дистанционно, в том числе на выборах мэра Москвы.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен принять участие в едином дне голосования на выборах в Московскую городскую думу.

    В пятницу сообщалось, что более 1,5 млн москвичей проголосовали электронно на выборах депутатов Мосгордумы за первые девять часов.

    Коментарии (0)
    6 сентября 2024, 16:30 • Новости дня
    Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия»
    Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия»
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании организационного комитета национального центра «Россия», его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Комитет создан в целях «демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта развития субъектов РФ, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия», передает РИА «Новости».

    Кириенко должен в течение месяца утвердить состав оргкомитета.

    Международная выставка-форум «Россия» проходила в Москве с 4 ноября 2023-го по 8 июля 2024 года.

    Коментарии (24)
    7 сентября 2024, 14:24 • Видео
    Макрон внезапно всех победил

    Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 12:58 • Новости дня
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе празднования Дня города назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

    «Златоглавая и величавая Москва всегда была и остается сердцем России… Это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», – передает ТАСС его слова.

    Путин подчеркнул, что российская столица стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, а также крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов.

    «Полным ходом идет строительство передовых предприятий в строительстве микроэлектроники и фотоники, в других высокотехнологичных областях», – отметил глава государства.

    По мнению президента, Москва является одним из лучших мегаполисов мира.

    «Москва, бесспорно, – один из лучших мегаполисов мира. Мы можем говорить это с уверенностью», – заявил он, уточнив, что лидерство российской столицы объясняется и «качеством жизни, и возможностями для самореализации ее жителей».

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

    Коментарии (5)
    7 сентября 2024, 00:12 • Новости дня
    Маск оценил высказывание Путина о Камале Харрис

    Маск счел интересным высказывание Путина о Камале Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск назвал интересным высказывание президента России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США.

    «Интересно», – написал Маск в социальной сети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает RT.

    Шутка Владимира Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США ввела в замешательство Дональда Трампа.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх.

    Коментарии (13)
    6 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом контроль воздушного пространства страны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности России в пятницу обсудил вопрос контроля воздушного пространства над страной.

    Встреча проходила в подмосковной резиденции главы государства Ново-Огареве в формате видео-конференц-связи, передает ТАСС.

    «В нашей повестке дня сегодня вопрос системы контроля воздушного пространства над территорией Российской Федерации», – сказал президент. Он пояснил, что по этой теме значится один докладчик, но добавил, что по ней должны высказаться главы всех заинтересованных ведомств.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом.

    Коментарии (11)
    6 сентября 2024, 18:32 • Новости дня
    Путин включил силовиков в обновленный состав комиссии по ТЭК

    Путин обновил состав комиссии по ТЭК, включив в нее силовиков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ об обновлении состава комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, ее руководителем остался глава Роснефти Игорь Сечин.

    В состав комиссии, помимо ответственного секретаря, входят 50 человек, передает ТАСС.

    Теперь в нее вошли и руководители ряда силовых структур. Членами комиссии стали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Роскосмоса Юрий Борисов и глава МЧС Александр Куренков. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также сохранил членство в комиссии.

    Коментарии (0)
    6 сентября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин поручил управлять антитеррором в Азовском море оперштабу в Симферополе

    Оперативный штаб в Симферополе будет отвечать за борьбу с терроризмом в акватории Азовского моря

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил оперативному штабу в Симферополе управлять контртеррористическими операциями в Азовском море. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

    В документе говорится, что штаб будет отвечать за планирование и проведение операций в акватории Азовского моря, за исключением портов, лиманов, Керченского пролива и Таганрогского залива, передает ТАСС.

    Ранее главком ВМФ России заявил, что в составе флота будут созданы соединения на Азовском море.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 13:38 • Новости дня
    Путин принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

    Путин в режиме ВКС принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

    Путин принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в режим видео-конференц-связи в парке «Зарядье» принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы.

    Во время ВКС главе государства рассказали о первом участке Троицкой линии Московского метрополитена от станции «Новаторская» до «Тютчевской», первой очереди кинопарка «Москино», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин в День города принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве, в ней также принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин.

    Строительство нового кампуса, ставшее одним из самых масштабных и сложных, было реализовано властями Москвы и правительством  по поручению Путина. В рамках проекта построено и отреставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тыс. кв. метров. Это первый объект, который построен по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов».

    В данный момент завершены работы на объектах центрального кластера вуза, где расположены инновационный хаб и конгресс-центр, кластеры и другие научные центры многофункционального комплекса «Квантум», где размещены лаборатории, коворкинги и пространства для презентаций.

    Также соответствующие работы завершены в двух корпусах общежития вуза, рассчитанного на проживание порядка 2,3 тыс. студентов.

    Кроме того, завершено строительство велопешеходного моста через реку Яузу протяженностью 243 метра. Он обеспечивает связь между учебными корпусами МГТУ им. Н.Э. Баумана.

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города. Во время приветственной речи Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 11:02 • Новости дня
    Песков заявил, что Путин в ближайшее время не планирует поездок за границу

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время зарубежных поездок, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Он отметил, что у него нет информации о том, когда именно может состояться следующая зарубежная поездка, передает ТАСС.

    Путин посетил Монголию с официальным визитом 3 сентября. В рамках визита российский лидер провел переговоры с руководством страны.

    Коментарии (2)
    7 сентября 2024, 09:42 • Новости дня
    Песков допустил возможность встречи Путина с паралимпийцами

    Представитель Кремля Песков допустил возможность встречи Путина с паралимпийцами

    Tекст: Александра Юдина

    Встречи с российскими медалистами Паралимпийских игр пока нет в ближайших планах президента Владимира Путина, однако график будет уточняться, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Пока в планах нет. Но планы будут верстаться», – передает ТАСС его слова.

    Также Песков напомнил, что президент регулярно поздравляет спортсменов с завоеванными медалями.

    Представитель Кремля заверил, что решение о госнаградах для таких атлетов будет принято позже.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Россия участвует в Паралимпиаде.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 12:49 • Новости дня
    Путин приехал в Зарядье на празднование Дня города

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

    Известно, что глава государства выступит с торжественной речью в День города, передает ТАСС.

    Напомним, 7 и 8 сентября в Москве отмечают 877-й день рождения города. Праздничные мероприятия пройдут в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках.

    Жители и гости города смогут посетить концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы, турниры и мастер-классы, принять участие в конкурсах. Кроме того, в рамках празднования пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва».

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 13:41 • Новости дня
    Путин заявил, что гордится красотой Москвы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что иногда любуется улицами и парками Москвы.

    Также российский лидер отметил современную транспортную инфраструктуру столицы в ходе выступления на торжественном мероприятии в честь Дня города, передает ТАСС.

    По его мнению, о красоте города знает каждый его житель. Путин призвал гордиться столицей России.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Путин пригласил создателей фильмов снимать картины в Кремле

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Производители российских кинофильмов смогут работать в Московском Кремле, так у них отпадет надобность в дорогих декорациях, заявил президент Владимир Путин.

    На открытии кинопарка «Москино» в Москве президент указал на декорации одной из картин, передает ТАСС.

    «Соборная площадь выглядит абсолютно натурально. Если у вас еще будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся, а деньги, которые вы тратите на создание копий того, что у нас и так имеется, можно будет потратить в данном случае, скажем, на ремонтные работы в самом Кремле», – сказал он.

    Руководство России готово поддержать киноделов не только вкладывая средства, но и непосредственно сотрудничая с ними, подчеркнул президент.

    Коментарии (2)
    7 сентября 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин выразил уверенность, что интерес к Москве у туристов будет только расти

    Президент Владимир Путин выразил уверенность, что интерес к Москве со стороны туристов будет только расти, отметив, признание гостеприимства москвичей международными площадками.

    «Особенно учитывая, что до столицы можно удобно добраться почти всеми видами транспорта», – заявил Путин на торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» в честь Дня города.

    Президент также сообщил, что в прошлом году Москву посетили 24,5 млн туристов как из России, так и из-за границы.

    Ранее президент заявил, что иногда любуется улицами и парками Москвы.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 14:08 • Новости дня
    Путин обратил внимание на рост доли российского кино в прокате

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объем отечественных кинофильмов в прокате нарастает в разы, эти показатели радуют, заявил президент Владимир Путин в субботу на открытии первой очереди кинопарка «Москино» в Москве.

    «Сейчас доля российского кино в прокате кратно увеличивается, что, честно говоря, нас всех очень радует. Это и важно и для индустрии, такой интересной и такой креативной, но это важно и по содержанию, потому что все-таки, когда наши мастера сами говорят о нашей истории, о том, что сделало нас такими, какими мы являемся, сделало нашу страну такой, какая она есть, – это все-таки не иностранное производство», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что этот кинопарк станет местом притяжения для туристов, многие с удовольствием смогут понаблюдать за тем, «что такое кино изнутри, как это делается».

    Эта площадка может стать одной из самых больших и эффективных в мире.

    В церемонии открытия первой очереди «Москино» также поучаствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

    В ходе церемонии президент отдал команду «Камера, мотор!», после чего началось открытие.

    Также президент принял участие в открытии нового участка метро города и кампуса МГТУ имени Баумана.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    В крупном пожаре на парковке в Одинцово погибли два человека
    Российских паралимпийцев лишили спонсорских подарков на Играх-2024
    Оценены потери военных ВСУ и наемников при ударе по Полтаве и Кривому Рогу
    Американский журналист рассказал, сможет ли Трамп развязать войну с Россией
    Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ
    Новые способы перехвата беспилотников появились в зоне СВО

    Как обновляется российский рыболовецкий флот

    Новое соглашение на строительство рыболовецких судов подписано в ходе Восточного экономического форума. Это стало еще одним примером масштабного обновления рыболовецкого флота – несмотря на санкции и сложности в отечественном судостроении. Происходящее имеет значение не только для рыбаков и верфей, но и в целом для продовольственного суверенитета страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх

    В США вновь заговорили о попытке России вмешаться в американские выборы. На этот раз причиной стала шутка Владимира Путина о российской «поддержке» Камалы Харрис по рекомендации Джо Байдена. Американские СМИ снова пишут о «руке Москвы», а Дональд Трамп заявил, что высказывание российского лидера поставило его в замешательство. По мнению экспертов, американская реакция на слова российского президента имеет простое объяснение. Подробности

    Перейти в раздел

    Другая эпоха. Куда смотрят Сахалин и Курилы

    Почему отремонтированными подъездами на Сахалине гордятся даже больше, чем запуском водородного полигона? Зачем нужен глубоководный порт-убежище и чем губернатор бесит сахалинцев и курильчан? Спецкор газеты ВЗГЛЯД, обновил свои ощущения от пребывания на самом большом острове России. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый глава МИД Украины силен своей особенной наглостью

    Смена министра иностранных дел понадобилась киевскому режиму для нескольких целей, среди которых – укрепление личной власти Владимира Зеленского и необходимость более агрессивного лоббирования военных поставок для Украины. В этом плане Андрей Сибига стал идеальным кандидатом: особенная наглость сочетается в нем с особенной русофобией. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон внезапно всех победил

      Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

    • Зеленский предложил с помощью оружия закончить войну этой осенью

      На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

    • Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

      На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............