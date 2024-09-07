Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Лихачев доложил Путину об итогах визита Гросси
Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал президенту Владимиру Путину об итогах визитов главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую и Запорожскую АЭС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что личных контактов у Путина и Гросси не было, передает РИА «Новости».
Накануне Лихачев и Гросси провели рабочую встречу в Калининграде. Стороны обсудили безопасность российских АЭС. Также Лихачев также указал главе МАГАТЭ, что Россия ожидает адекватной реакции организации на недавние атаки ВСУ на ЗАЭС.