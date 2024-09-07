Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.6 комментариев
В российских регионах стартовал второй день выборов
В России стартовал второй день голосования на выборах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.
Второй день голосования на выборах в России стартовал в 23:00 (мск), первыми голосуют жители Камчатского края и Чукотки.
Напомним, избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.
В частности, в 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, В четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Также в единый день голосования изберут руководителей двух административных центров – Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы. В 13 регионах пройдут выборы в заксобрания. Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.
Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.
Политолог Александр Асафов Асафов, комментируя газете ВЗГЛЯД активность избирателей в первый день голосования и прогнозируя динамику в последующие дни, отметил, что сейчас «пишется новая электоральная история». «Динамика будет выше, чем на выборах пять лет назад и на прошлых выборах муниципальных депутатов», – считает собеседник.