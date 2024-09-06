Политолог Асафов: Избирательная система России адаптировалась к самым сложным условиям

Tекст: Андрей Резчиков

Первый день ЕГД-2024 отмечается высокой активностью избирателей. В особенности это касается тех субъектов федерации, где избираются главы регионов. Среди них и Курская область, где, несмотря на попытки противника сорвать выборы, явка по состоянию на 20.00 мск составила 46,94%.

«Многие избиратели проголосовали досрочно с учетом введенных мер безопасности. Жители Курской области стоически относятся к тем вызовам, которые пришлись на них. Их никто не запугал, хотя мы наблюдаем такие попытки. Но люди готовы участвовать в формировании власти», – отметил политолог Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов.

По его словам, все это говорит о высоком уровне развития избирательной системы России и ее готовности «работать в самых сложных условиях». «Также это, безусловно, говорит о стойкости наших людей, которых не удается запугать несмотря на то, что противник активно работает именно информационно», – добавил Асафов.

Отдельного внимания заслуживают и выборы в столичную гордуму – в Москве сейчас, по мнению эксперта, можно наблюдать «естественную эволюцию городской избирательной системы». К вечеру пятницы на выборах проголосовали более 1,8 млн человек, большая часть из них предпочла онлайн-голосование – это более 1,65 млн человек.

«Пройден очередной этап. Мы видим возросшую активность избирателей. Если сравнивать ее, например, с результатами выборов в Мосгордуму пять лет назад, то тогда проголосовало меньше москвичей, чем сегодня за первый день», – пояснил собеседник.

«Представительство избранной власти будет выше, поскольку больше людей выразило свои симпатии, – продолжил эксперт. – Было много сигналов в СМИ по поводу предполагаемых нарушений, каких-то конфликтов, но ничего не подтвердилось. Есть человеческий фактор, какие-то недопонимания, но в целом все вопросы были решены, потому что у людей было желание разобраться в ситуации. Бумажные бюллетени были выданы тем, кто хотел получить их».

Что касается активности избирателей в следующие два дня голосования, то Асафов отметил, что сейчас «пишется новая электоральная история». «Динамика будет выше, чем на выборах пять лет назад и на прошлых выборах муниципальных депутатов», – добавил собеседник.

В то же время система кибер-безопасности фиксирует в Москве атаки на узлы системы дистанционного электронного голосования. «Но эти атаки никак не повлияли на ход выборов и не смогли вмешаться в результат. Эти вызовы продолжатся, будут попытки дискредитировать голосование на участках. Но мы готовы к этому. Благодаря проведенной работе система электронного голосования устойчива», – подчеркнул Асафов.

В пятницу в ряде регионов России стартовало трехдневное голосование на выборах различного уровня/ При этом в некоторых субъектах выборы пройдут в течение двух дней (7 и 8 сентября), в остальных – в единый день голосования 8 сентября. Голосование на выборах пройдет в течение трех дней в 30 регионах России, в течение двух дней – в трех субъектах, в течение одного дня – в восьми регионах страны.

Всего пройдет более четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах страны – это выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам – в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях.