За неделю потери ВСУ составили до 16 тыс. 215 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 3280 человек, девять танков, 112 боевых бронированных машин, , 13 установок РСЗО, 34 орудия полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В зоне группировки «Запад» ВСУ потеряли более 3350 человек, три танка, 10 боевых бронированных машин, 42 автомобиля, 37 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 45 полевых складов боеприпасов.

В зоне «Южной» группировки ВСУ потеряли более 4725 человек, два танка, три боевые бронированные машины, 29 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов.

В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 3515 военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии.

В зоне группировки «Восток» ВСУ потеряли до 860 человек, три танка, две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.

В зоне группировки «Днепр» украинская сторона потеряла до 485 человек, боевую бронированную машину, шесть орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.