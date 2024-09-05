Народное ополчение Крыма выписало ордер на поимку Зеленского

Политолог Скачко назвал отставки украинских министров «апгрейдом в морге»

Tекст: Анастасия Куликова

«Отставки министров на Украине свидетельствуют о том, что в правительстве страны, мягко говоря, не все ладно», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что обсуждение кадровых перестановок велось и прежде. Но до определенных решений дело дошло только сейчас. Собеседник объясняет это несколькими факторами.

«Во-первых, в США и европейских странах существуют разногласия относительно Киева. Если «ястребы» типа Бориса Джонсона требуют разрешить ВСУ использовать ATACMS для атаки на Крымский мост, то другие западные политики опасаются эскалации. На этом фоне некоторые чиновники, вероятно, приняли решение отойти немного в сторону на случай, если первые одержат верх», – предположил Скачко.

Во-вторых, приблизить перестановки могли неудачи ВСУ на фронте – «начиная от курской авантюры и заканчивая Донбассом», добавил он. «Владимир Зеленский попытается показать, что к власти якобы придут новые политики, однако в высокие кабинеты он все равно посадит «своих» проверенных людей. Это станет очередным примером того, как Киев выдает «зраду» за «перемогу», – детализировал спикер.

Политолог напомнил, что в 2014 году Виктор Янукович инициировал подобную чистку в кабмине. «Тогда уже было ясно, что его режим рушится. Попытка произвести обновление в такой ситуации ни к чему не привела», – уточнил Скачко. То же самое будет и сейчас, прогнозирует он. «Кадровые перестановки могут на какое-то время «оживить труп». Украинское руководство продолжит имитировать бурную жизнедеятельность, но апгрейд в морге непродуктивен», – сыронизировал собеседник.

Более того, возникает вопрос, кем заменят ушедших в отставку министров. «Скамейка запасных, конечно, есть, но качество тех, кто сидит на ней, оставляет желать лучшего. Украинские политики – это временщики. О перспективах Украины как государства – даже несмотря на кадровые перестановки – говорить не приходится», – считает эксперт.

Отдельно он обратил внимание на отставку министра иностранных дел. Политолог напомнил, что Дмитрий Кулеба недавно спровоцировал скандал с Польшей. «Впрочем, он хамил не только Варшаве, но и другим европейским странам. Было видно, что человек пошел ва-банк: он либо добивается целей, в том числе поставок оружия ВСУ, либо его начнут бить по рукам. По всей видимости, терпение западных кураторов иссякло», – заключил Скачко.

Ранее на Украине анонсировали смену более 50% кабмина. «Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе», – сообщил Давид Арахамия, глава пропрезидентской партии «Слуга народа». По его словам, на заседании Рады 4 сентября будут рассмотрены вопросы увольнений, а 5 сентября – назначений.

На этом фоне спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что глава МИД Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Незадолго до этого министр спровоцировал очередной скандал словами об «украинских территориях» в Польше и сравнением операции «Висла» с Волынской резней, что вызвало гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое.

Накануне на Украине уже подали в отставку пять министров: глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська, глава Минэкологии Руслан Стрелец, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирина Верещук. Кроме того, Зеленский подписал указ об увольнении замглавы собственного офиса. Должность покинул Ростислав Шурма, который занимал ее с 2021 года.

Газета The Financial Times связывает увольнения с попыткой офиса Владимира Зеленского централизовать власть на Украине. Как пишет издание, чиновники сочли отставки «частью усилий Зеленского по консолидации власти внутри своей администрации». Вероятно, некоторые министры, ушедшие со своих постов, перейдут на другие должности в правительстве.