США предъявили обвинения двум сотрудникам RT

Прокуратура в США предъявила двум сотрудникам RT обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств

Tекст: Антон Антонов

«Утром прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обнародовала обвинения в адрес базирующихся в России сотрудников RT Константина Калашникова и Елены Афанасьевой», – приводит слова Гарленда ТАСС.

Калашникова и Афанасьеву обвиняют в том, что они якобы принимали участие в схеме по передаче 10 млн онлайн-комментаторам в США. За эти деньги, по версии американской прокуратуры, в соцсетях среди американцев должны были «продвигаться пророссийская пропаганда и дезинформация».

Власти «изъяли 32 интернет-домена», которые, как утверждается, были задействованы «в злонамеренной кампании влияния под руководством российского правительства». США связывают домены с Агентством социального проектирования, ГК «Структура» и АНО «Диалог», против которых введены санкции.

Расследование ведет ФБР. Максимальное наказание за нарушение FARA – пять лет лишения свободы, за отмывание средств – 20 лет.

Напомним, министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний (РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik).