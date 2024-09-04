Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.18 комментариев
Россиянин Свиридов установил мировой рекорд в толкании ядра и взял золото Паралимпиады
Российский легкоатлет Владимир Свиридов стал чемпионом Паралимпийских игр в толкании ядра.
Владимир Свиридов одержал победу в соревнованиях по толканию ядра на Паралимпийских играх в Париже. Об этом сообщает ТАСС. Спортсмен установил новый мировой рекорд, показав результат 17,18 метра.
Второе место занял россиянин Алан Кокойты (16,27), третье – представитель Казахстана Дастан Мукашбеков (16,00).
Соревнования проходили в категории F36 – для спортсменов с нарушением координации.
Ранее российская спортсменка Валерия Шабалина стала победительницей Паралимпийских игр в плавании на дистанции 200 метров комплексным стилем.