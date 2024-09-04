Российский союз туриндустрии объявил акцию «Туризм – семьям Курской области»

РСТ призывает участников туристического сообщества – туроператоров, гостиницы, санатории, дома отдыха и другие средства размещения – предоставить семьям с детьми возможность бесплатного отдыха и восстановления здоровья в период с сентября по октябрь текущего года, передает RTN.

Сейчас РСТ собирает заявки от желающих присоединиться к социальному проекту. Можно предлагать экскурсионные программы с размещением и питанием, отдых на море с размещением и питанием, санатории, базы отдыха и гостиницы в других регионах. Вся собранная информация будет направлена в органы исполнительной власти Курской области для дальнейшего распределения между семьями.

«Призываю туристическое сообщество объединиться для помощи семьям из пострадавшего региона. В наших силах в этой непростой ситуации предоставить им возможность полноценного отдыха в лучших традициях индустрии гостеприимства. Эту уверенность в меня вселяют результаты ранее прошедшей акции, проведенной совместно с Минэкономразвития в поддержку многодетных семей и вызвавшей активный отклик туротрасли. Исторически участники туристического сообщества проявляют высокий уровень ответственности, консолидируясь для совместного решения задач. Надеюсь, что и в этой ситуации мы не будем изменять своим принципам и поддержим наших сограждан», – сказал президент РСТ Илья Уманский.

В мае этого года Минэкономразвития совместно с Российским союзом туриндустрии и Ассоциацией горнолыжных комплексов провели акцию, приуроченную к Году семьи. Она предполагала скидки и спецпредложения от гостиниц и горных курортов страны для многодетных семей и семей с детьми. К инициативе тогда присоединились отели и санатории из почти 30 регионов.