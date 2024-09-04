Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.3 комментария
Волонтер рассказал об атаках ВСУ на мирных жителей и добровольцев в Курской области
Украинские боевики в Курской области бьют с помощью беспилотников по волонтерам, которые приезжают для эвакуации местных жителей, сообщил один из добровольцев Алексей, вывозящий людей с приграничной зоны.
Во время поездки до приграничья обычно фиксируется пять-шесть ударов дронов, сказал собеседник ТАСС.
«ВСУ без разницы – военнослужащие, мирные жители. У них, наверное, задача просто закошмарить людей, но мы русские, нас тяжело запугать», – добавил он.
Жители приграничных районов уходят от обстрелов через леса, многие пожилые не хотят уезжать до последнего, их добровольцы переносят на руках. У одного дедушки в Рыльске 1936 года рождения была сломана нога, пока его несли, он пел гимн ВДВ и просил очистить землю от оккупантов.
«Его, конечно, доставили в больницу, но, к сожалению, сердце не выдержало, он умер. Но я надеюсь, что и за этого дедушку, и за других мирных жителей, которые пострадали, наши военнослужащие дадут хороший отпор», – заключил Алексей.
Ранее сослуживцы рассказали о погибшем при обороне Малой Локни в Курской области командире батальона с позывным «Отмель».