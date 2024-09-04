В Горно-Алтайске начала работу выставка «Сила V правде – гордость и победа»

«Открытие выставки в Горно-Алтайске – подарок к 200-летию города. Дни работы экспозиции как раз придутся на дни празднования юбилея. Поэтому большое количество жителей Республики Алтай смогут воочию увидеть мощь и силу нашей армии», – приводит слова врио секретаря генсовета партии и полпреда президента в УрФО Владимира Якушева сайт ЕР.

Врио главы региона Андрей Турчак подчеркнул, что передвижная выставка позволяет жителям разных регионов России увидеть, с чем приходится иметь дело нашим бойцам на поле боя, и убедиться, что они умеют это побеждать.

По его словам, с первых дней на СВО достойно сражаются бойцы из Республики Алтай. Регион воспитал двух Героев России – это Данияр Джартанов и Амыр Аргамаков.

«Сегодня все наши парни на передовой – настоящие герои. Потому что мужественно противостоят объединенной западной силе. И побеждают ее. Ребята знают – за ними Алтай и вся Россия. Все для фронта, все для Победы – для нас это не просто слова. Мы продолжим делать все, чтобы поддерживать наших бойцов», – заверил Турчак.

Врио главы региона отметил, что сейчас во всех районах республики идет сбор гуманитарного груза. 7 сентября конвой из 12 фур отправится из Горно-Алтайска на передовую.

«Хочу поблагодарить всех, кто помогает фронту. Хочу пожелать всем, кто сейчас в строю, – здоровья, удачи и скорейшего возвращения домой с Победой. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» – сказал Турчак.

Экспозиция трофейной техники будет работать на площади Ленина в Горно-Алтайске ежедневно с 10.00 до 21.00 до 10 сентября.

Ранее выставка «Сила V правде – гордость и победа» побывала в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кемеровской областях, где ее посетили свыше 630 тыс. человек.