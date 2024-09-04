Российский сенатор Климов описал отставку Кулебы фразой из Крылова

Tекст: Алексей Дегтярев

«Наш великий баснописец (Иван Крылов) уже об этом писал: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Они же там ничего не решают. Это марионетки. Надоели марионетки – их меняют», – сказал Климов «Газете.Ru».

Он призвал не делать из этого изысканий, поскольку у хозяев киевского режима есть свои причины по перестановкам в украинском руководстве. По мнению сенатора, за уходом Кулебы могут последовать некие внешние изменения, но это не поменяет сущности режима и сущности его хозяев.

Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что перемены в украинском государственном аппарате нужны для усиления позиции президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил об отставке Кулебы.

Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что в 2014 году Виктор Янукович начал «чистку» в кабмине Украины, но это был бессмысленный шаг, и Зеленского ждет то же самое.