Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.0 комментариев
Российский сенатор Климов описал отставку Кулебы фразой из Крылова
Сообщение об отставке украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы не следует воспринимать серьезно, лучше всего эту ситуацию описывает басня Крылова про зверей-музыкантов «Квартет», сказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
«Наш великий баснописец (Иван Крылов) уже об этом писал: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Они же там ничего не решают. Это марионетки. Надоели марионетки – их меняют», – сказал Климов «Газете.Ru».
Он призвал не делать из этого изысканий, поскольку у хозяев киевского режима есть свои причины по перестановкам в украинском руководстве. По мнению сенатора, за уходом Кулебы могут последовать некие внешние изменения, но это не поменяет сущности режима и сущности его хозяев.
Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что перемены в украинском государственном аппарате нужны для усиления позиции президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил об отставке Кулебы.
Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что в 2014 году Виктор Янукович начал «чистку» в кабмине Украины, но это был бессмысленный шаг, и Зеленского ждет то же самое.