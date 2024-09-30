Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.15 комментариев
В Донецке выдали разрешение на строительство высотки
Хуснуллин сообщил о первом за 10 лет разрешении на строительство многоэтажного дома в Донецке
Зампредседатель правительства Марат Хуснуллин сообщил о получении первого за 10 лет разрешения на строительство 23-этажного дома в Донецке, который будет включать 105 квартир и коммерческие помещения.
По проекту застройщика в доме будет 105 квартир, а на первом этаже разместятся коммерческие помещения. Жилой комплекс будет оборудован собственным паркингом, местами для хранения вещей, спортивными и детскими площадками, а также зонами отдыха. Кроме того, здания оснастят системами безопасности, что соответствует современным требованиям строительства, передает ТАСС.
В минувший вторник президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России. Глава государства заявил, что в новых российских регионах построены десятки многоквартирных домов, отремонтированы тысячи километров дорог и открыто более 500 банковских отделений и офисов.