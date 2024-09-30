В Донецке выдали разрешение на строительство высотки

Осудившая СВО телеведущая Агалакова пожаловалась на трудности с поиском работы в Европе

Tекст: Валерия Городецкая

«Я живу в Париже, у меня все хорошо, у меня прекрасная семья. Мне бы еще работу хорошую – и вообще было бы классно…», – сказала Агалакова в разговоре с единомышленниками, ее слова приводит «Царьград».

На протяжении почти двух десятилетий Агалакова работала на отечественных телеканалах. Сначала как ведущая новостных выпусков, а позже как корреспондент Первого канала в Нью-Йорке и Париже. Когда началась специальная военная операция, журналистка уволилась с российского телевидения и публично осудила действия России.

В сентябре 2022 года она объявила, что отказывается от государственных наград, включая орден Дружбы и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине и осудившая политику властей, переехала в Испанию, откуда пожаловалась на отсутствие рабочих предложений.