Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.3 комментария
Лавров прокомментировал рост военных расходов НАТО русской пословицей
Россия воспринимает увеличение военных бюджетов стран Североатлантического альянса и Евросоюза как стимул опираться исключительно на собственные силы, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Глава российской дипломатии обратил внимание на нежелание европейского руководства останавливать наращивание оборонных бюджетов, передает ТАСС.
Заявление прозвучало во время посольского круглого стола, посвященного ситуации вокруг украинского кризиса. «Мы это воспринимаем как очередное подтверждение необходимости следовать известной нашей истине: на Бога надейся, а сам не плошай», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства.
По словам Лаврова, Брюссель совершенно не планирует нажимать на тормоз в вопросах финансирования вооруженных сил. Подобная политика западных государств лишь убеждает Москву в правильности выбранного курса на самостоятельное обеспечение национальной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России предупредил о рисках прямого вооруженного столкновения с НАТО.