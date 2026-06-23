Лавров прокомментировал рост военных расходов НАТО русской пословицей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава российской дипломатии обратил внимание на нежелание европейского руководства останавливать наращивание оборонных бюджетов, передает ТАСС.

Заявление прозвучало во время посольского круглого стола, посвященного ситуации вокруг украинского кризиса. «Мы это воспринимаем как очередное подтверждение необходимости следовать известной нашей истине: на Бога надейся, а сам не плошай», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, Брюссель совершенно не планирует нажимать на тормоз в вопросах финансирования вооруженных сил. Подобная политика западных государств лишь убеждает Москву в правильности выбранного курса на самостоятельное обеспечение национальной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России предупредил о рисках прямого вооруженного столкновения с НАТО.