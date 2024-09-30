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Экс-замглавы Центрлесхоза обвинили в мошенничестве
Экс-замглавы отдела экологии Центрлесхоза обвинили в хищении 24 млн рублей
Бывшему заместителю начальника отдела экологии Центрлесхоза и трем его сообщникам предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 24 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
По данным следствия, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, передает ТАСС.
С апреля по сентябрь 2020 года экс-замруководителя отдела экологии и трое руководителей коммерческих организаций, занимающихся вывозом мусора, договорились похитить бюджетные средства, представляя документы с ложными сведениями. В документах указывались завышенные объемы вывезенного мусора.
В результате следствия по местам жительства и работы фигурантов были проведены обыски. Были изъяты мобильные телефоны и денежные средства. В ГСУ отметили, что продолжается сбор и закрепление доказательной базы по делу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники активно используют методы социальной инженерии и фишинг, пытаясь получить доступ к учетным записям на портале «Госуслуги» для оформления через них кредитов. Между тем, главу «Сибирской навигационной компании» обвинили в мошенничестве с дронами для ВС России. В Петербурге подозреваемый в мошенничестве решил сознаться в преступлении после того, как обманул 85-летнюю женщину на 260 тыс. рублей.