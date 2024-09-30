Матвиенко отметила год динамичных преобразований в Новороссии

Матвиенко назвала второй год после воссоединения Новороссии временем изменений

Tекст: Денис Тельманов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заявила, что второй год после воссоединения Новороссии и Донбасса с Россией стал значимым периодом динамичных преобразований, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что регионы перешли от восстановления к активному развитию в инфраструктурной сфере.

Матвиенко подчеркнула, что темпы изменений позволяют с уверенностью говорить о реализации планов интеграции и социально-экономического развития регионов до 2030 года.



«Если в первый год нам в основном приходилось устранять последствия разрушений, решать самые неотложные вопросы, формировать власть на местах, то второй год можно назвать годом динамичных преобразований, прежде всего инфраструктурных», – отметила Матвиенко.

Она добавила, что в течение двух лет регионы активно интегрировались во все сферы жизни и включались в стратегические проекты страны.

Председатель Совфеда отметила, что на территориях Донбасса и Новороссии создается основа для будущих поколений.

«Сегодня здесь – всероссийская стройка, в которой участвуют практически все регионы и крупнейшие города страны», – добавила она.

По мнению Матвиенко, прошедший год систематизировал помощь и позитивно изменил реальность людей, несмотря на существующие угрозы.

Председатель Совета Федерации выразила уверенность в том, что жители регионов ценят поддержку российского общества и чувствуют себя полноправными гражданами России.

«Они уже не чувствуют себя «новыми». Они у себя дома», – подчеркнула Матвиенко.

Референдумы по вхождению в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября 2022 года.

30 сентября того же года были подписаны договоры о присоединении этих территорий к России. Позже президент России подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения этих регионов с Россией.

Ранее сообщалось, что новые регионы отметили вторую годовщину воссоединения с Россией.