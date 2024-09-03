Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».2 комментария
СК возбудил дело против сотрудников столичных миграционных подразделений
СК возбудил дела о мошенничестве против трех сотрудников столичных миграционных подразделений
В отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве возбуждены уголовные дела, сообщило столичное ГСУ СК.
Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество», уточнило ведомство в Telegram-канале.
По данным следствия, в начале августа этого года подозреваемые, заверив мигрантов в своей способности повлиять на сокращение срока их пребывания в России, получили от них не менее 80 тыс. рублей. При этом соответствующие полномочия у фигурантов отсутствовали.
«По уголовному делу проводятся следственные действия, в ближайшее время должностным лицам планируется предъявить обвинение. Кроме того, они будут проверены на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона», – сообщило ГСУ СК России по Москве.
Напомним, в центре содержания иностранцев в Сахарово прошли обыски по делу о мошенничестве.