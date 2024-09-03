С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.9 комментариев
Путин в Улан-Баторе поднял тост за «нашу общую победу»
Путин в Улан-Баторе поднял тост за развитие российско-монгольского партнерства
Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе поднял тост за развитие российско-монгольского партнерства, а также за здоровье монгольского лидера Ухнаагийна Хурэлсуха и процветание народов двух стран.
«Позвольте предложить тост за нашу общую победу! За дальнейшее развитие российско-монгольского всеобъемлющего стратегического партнерства! За здоровье президента Монголии господина Хурэлсуха и всех присутствующих! За благополучие и процветание наших народов!» – приводит сайт Кремля слова российского лидера.
Путин выразил уверенность, что Россия и Монголия будут ставить, решать самые амбициозные задачи, активно развивать взаимодействие в традиционных отраслях, налаживать сотрудничество в новых высокотехнологичных сферах, работать рука об руку над укреплением всего комплекса двустороннего партнерства на благо своих народов.
Ранее Путин назвал конструктивными и содержательными переговоры в Монголии.