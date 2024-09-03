Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
Нефть подешевела на осторожных настроениях трейдеров
Мировые цены на нефть начали снижаться на осторожных настроениях трейдеров
Мировые цены на нефть во вторник снизились из-за осторожных настроений на рынке.
Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.33 снижается на 0,35%, до 77,26 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,14%, до 73,94 доллара, передает РИА «Новости».
«Аппетит к риску ограничен... Перебои с поставками из Ливии могут дать ценам передышку, однако это будет сопряжено с предстоящим увеличением предложения со стороны ОПЕК+ с октября», – сообщил Bloomberg рыночный стратег IG Asia Pte Ltd. в Сингапуре Ип Цзюнь Жун.
Ранее правительство на востоке Ливии, наделенное полномочиями Палатой представителей, заявило о приостановке добычи и экспорта нефти из-за форс-мажора на всех месторождениях.