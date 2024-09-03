С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.0 комментариев
Группировки войск «Центр» и «Юг» продолжили продвижение вглубь обороны противника
Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям 31-й, 53-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Дружбы, Пантелеймоновки, Розовки, Селидово, Гродовки и Заветного Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Минобороны.
Были отражены семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины, три пикапа, американская 155-мм самоходная артустановка Paladin и 122-мм гаубица Д-30.
Между тем подразделения Южной группировки также продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 46-й аэромобильной, 10-й штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригад теробороны рядом с населенными пунктами Звановка, Предтечино, Григоровка, Часов Яр и Белая Гора ДНР.
ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, американскую 55-мм гаубицу М777, 152-мм самоходную артустановку «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30.
Уничтожены пять полевых складов боеприпасов и станция РЭБ «Анклав-Н».