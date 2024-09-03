Посол России рассказал о полученном украинскими чиновниками обещании от США

Посол Антонов: Умеров и Ермак во время поездки в США могли получить дополнительную поддержку

Tекст: Вера Басилая

«Циничная цель Вашингтона остается прежней – навредить Российской Федерации с помощью своего оружия, которое вкладывается в украинские руки», – цитирует ТАСС Антонова.

Посол России не исключил, что во время этой поездки Ермак и Умеров получили дополнительные обещания в поддержке военных действий против России, которое в скором времени будет оформлено в виде пакета военной помощи Украине.

Ранее Ермак и Умеров во время визита в США рассказали шефу Пентагона Ллойду Остину о ситуации на поле боя в зоне специальной военной операции России на Украине.

Кроме того, Умеров сообщил, что Украина передала США список целей в России, по которым Киев хочет нанести удары американским оружием.

Напомним, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием.