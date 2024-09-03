Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
Во Владивостоке открылся экономический форум ВЭФ
Восточный экономический форум открылся на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, он проходит на острове Русском.
В первый день форума на площадке пройдет второй международный форум «День сокола», а также запланированы деловые мероприятия, передает РИА «Новости».
ВЭФ-2024 проходит на площадке ДВФУ на острове Русском во Владивостоке 3-6 сентября.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин традиционно примет участие в Восточном экономическом форуме, у него запланирована обширная программа.