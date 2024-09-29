МО: Тяжелая огнеметная система уничтожила скопления ВСУ в Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, военнослужащие группировки войск «Север» России провели разведывательные мероприятия в одном из районов Харьковской области, где обнаружили скопление живой силы ВСУ в укрытии, передает РИА «Новости». После получения разведданных было принято решение об огневом воздействии на обнаруженные позиции противника.

В результате расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) успешно уничтожил укрытия, в которых находились украинские боевики, с применением термобарических боеприпасов, что было зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» была усовершенствована, что позволило создать вокруг них защитный «купол» от вражеских беспилотников. Согласно информации гендиректора ВНИИ «Сигнал» Владимира Пименова, точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.