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ТОС уничтожила укрытия ВСУ в Харьковской области
МО: Тяжелая огнеметная система уничтожила скопления ВСУ в Харьковской области
Группировка войск «Север» уничтожила укрытия украинских боевиков в Харьковской области с помощью тяжелой огнеметной системы, используя термобарические боеприпасы, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении, военнослужащие группировки войск «Север» России провели разведывательные мероприятия в одном из районов Харьковской области, где обнаружили скопление живой силы ВСУ в укрытии, передает РИА «Новости». После получения разведданных было принято решение об огневом воздействии на обнаруженные позиции противника.
В результате расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) успешно уничтожил укрытия, в которых находились украинские боевики, с применением термобарических боеприпасов, что было зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реального времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» была усовершенствована, что позволило создать вокруг них защитный «купол» от вражеских беспилотников. Согласно информации гендиректора ВНИИ «Сигнал» Владимира Пименова, точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.