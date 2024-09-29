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Стали известны подробности ликвидации Израилем лидера «Хезболлы» Насруллы
Израиль убил Хассана Насруллу и других лидеров Хезболлы в подземном бункере
В результате израильской операции в бункере на юге Бейрута были убиты Хасан Насрулла и другие ключевые фигуры Хезболлы, что стало возможным благодаря разведданным о встрече лидеров.
Как сообщает The Wall Street Journal, операция Израиля привела к гибели Хассана Насруллы и других высокопоставленных лидеров Хезболлы. Нападение произошло в бункере, расположенном в 20 метрах под землей в южной части Бейрута.
Израильская атака была проведена на основе разведданных, которые указывали на собрание лидеров в пятницу. В результате бомбардировки погибли многие лидеры, была уничтожена часть электроники и арсенала ракет Хезболлы. Напряженность среди представителей группировки нарастала из-за сдерживающих действий со стороны Ирана, который препятствовал более агрессивному ответу на действия Израиля, отмечает американское издание.
Некоторые участники собрания планировали обсудить недовольство ограничениями, накладываемыми Ираном, которое не позволяло Хезболле усилить ответные меры на израильские атаки. Группа лидеров находилась в бункере, скрываясь от израильских ударов, и обсуждала текущую обстановку и возможные дальнейшие действия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху назвал лидера «Хезболлы» Хасана Насруллу «террористом номер один» и подчеркнул важность его ликвидации для изменения баланса сил в регионе. Американские чиновники выразили разочарование Израилем после авиаудара по Бейруту, который привел к гибели Насруллы и усилил напряженность в регионе. Между тем, вице-президент США Камала Харрис, как и президент Джо Байден, поддержала израильские силы в данном действии, назвав Насруллу террористом.