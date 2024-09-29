ВСУ атаковали Белгородскую область 50 дронами за сутки

Гладков: Украинские военные атаковали 11 районов Белгородской области дронами и снарядами

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские военные за последние сутки нанесли удар по 11 районам Белгородской области. Всего было выпущено 113 снарядов и 57 беспилотников, передает РИА «Новости». В результате атак пострадали восемь мирных жителей, один человек погиб. Пять из пострадавших были госпитализированы.

Атаки привели к значительным разрушениям: повреждены 11 многоквартирных домов, 12 частных домовладений, сельхозпредприятие, объект связи, три социальных объекта, три коммерческих объекта и 12 транспортных средств. В общей сложности атакам подверглись 40 населенных пунктов.

Гладков сообщил, что в результате атак в Волоконовском районе по селу Нижние Лубянки и другим населенным пунктам было выпущено восемь боеприпасов и один беспилотник. В Грайворонском муниципальном округе – 18 боеприпасов и пять дронов. В Краснояружском районе – 22 боеприпаса и шесть беспилотников.

В Белгородском районе 12 населенных пунктов подверглись атакам с помощью 47 снарядов и 20 беспилотников. В Валуйском округе шесть населенных пунктов атакованы с помощью шести дронов. В Шебекинском городском округе выпущено 18 боеприпасов и совершены атаки с помощью восьми беспилотников. В результате атаки на город Шебекино погиб мирный житель.

Гладков отметил, что системой ПВО были сбиты десять беспилотников над Вейделевским, Чернянским, Губкинским и Новооскольским округами.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области в результате атак ВСУ погиб мирный житель. Кроме того, в селе Красный Октябрь в результате атаки FPV-дрона пострадали три мирных жительницы. Также средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, предотвратив террористическую атаку на объекты в России.