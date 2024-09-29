Женщина лишилась ног из-за атаки FPV-дрона в Белгородской области

«Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине

Платформа «Друзья мира» призвала Россию и Украину уважать законные интересы друг друга

Tекст: Антон Антонов

«Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН, учитывать разумные и законные интересы друг друга», – приводит слова Ван И ТАСС.

Ван И подчеркнул необходимость предотвращения эскалации конфликта. Он призвал четко выступать против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру. Он заявил: «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя».

Кроме того, министр отметил, что мировое сообщество все больше осознает недопустимость дальнейшей эскалации и необходимость предотвращения раскола и конфронтации. Ван И добавил, что «Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга» запустили платформу «Друзья мира» для решения украинского кризиса.

Платформа также выступает против произвольного введения односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И в ходе встречи с Аморимом в Нью-Йорке сообщил, что Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга организовали платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.