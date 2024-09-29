«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.12 комментариев
Женщина лишилась ног из-за атаки FPV-дрона в Белгородской области
Женщины госпитализированы в крайне тяжелом состоянии после атаки FPV-дрона в Белгородской области
В селе Красный Октябрь в результате атаки FPV-дрона пострадали три мирных жительницы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор сообщил в Telegram, что беспилотник атаковал легковую машину. Одна женщина госпитализирована в «крайне тяжелом состоянии» с «минно-взрывной травмой, травматической ампутацией обеих ног и множественными проникающими осколочными ранениями». Вторая пострадавшая получила «минно-взрывную травму и осколочное ранение шеи». Третья женщина также находится в крайне тяжелом состоянии, она получила ранения грудной клетки, шеи и плеча.
Напомним, в субботу днем украинский БПЛА был сбит силами ПВО над Белгородской областью.