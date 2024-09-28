«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.3 комментария
Украинский БПЛА сбит ПВО над Белгородской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, предотвратив террористическую атаку на объекты в России.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата была пресечена около 12.10, сообщает Минобороны России. Дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.
По словам представителей Министерства обороны, данное нападение было направлено на объекты, находящиеся в пределах Российской Федерации. Однако благодаря оперативной работе ПВО удалось предотвратить возможные разрушения и пострадавших среди гражданского населения нет.
Такие атаки со стороны Украины не являются единичными, однако российские силы ПВО продолжают обеспечивать безопасность воздушного пространства, своевременно реагируя на угрозы.
В субботу украинские военные обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего погиб один человек и двое получили ранения. Накануне в поселке Дубовое в Белгородском районе украинский дрон влетел в многоквартирный жилой дом.