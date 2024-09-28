ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата была пресечена около 12.10, сообщает Минобороны России. Дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.

По словам представителей Министерства обороны, данное нападение было направлено на объекты, находящиеся в пределах Российской Федерации. Однако благодаря оперативной работе ПВО удалось предотвратить возможные разрушения и пострадавших среди гражданского населения нет.

Такие атаки со стороны Украины не являются единичными, однако российские силы ПВО продолжают обеспечивать безопасность воздушного пространства, своевременно реагируя на угрозы.

В субботу украинские военные обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего погиб один человек и двое получили ранения. Накануне в поселке Дубовое в Белгородском районе украинский дрон влетел в многоквартирный жилой дом.